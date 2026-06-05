新地沙田新城市廣場斥1000萬搶攻「足球經濟」 料帶動世界盃期間人流及營業額雙位數增幅

許嘉雯表示，新城市廣場斥資1,000萬元，以「由點至面」策略全面推廣全球矚目四年一度的足球盛事，將足球熱潮由商場核心區域延伸至不同樓層及戶外空間，覆蓋商場每個角落。

四年一度的體壇盛事即將開鑼，新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場斥資約1,000萬元，即日起呈獻大型足球主題企劃【Legend Unfold ‧ 一「足」即發】，與LEGO®及國際足協 (FIFA)全球合作夥伴Visa攜手舉行大型IP 展覽及AI互動體驗，並配合焦點賽事直播及嘉年華、戶外足球主題打卡裝置、電競體驗專區以及與商戶聯乘的精彩推廣優惠，「由點至面」全面搶攻「足球經濟」帶來的龐大消費商機。新地預期新城市廣場於世界盃期間的整體人流及營業額將按年上升10%及12%。

新地代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場斥資1,000萬元，以「由點至面」策略全面推廣全球矚目四年一度的足球盛事，將足球熱潮由商場核心區域延伸至不同樓層及戶外空間，覆蓋商場每個角落。為迎接世界盃盛事，商場去年已全面翻新一樓羅馬圓型獻技場的大電視，全新落成解像度達超高清4K畫質的520吋大電視將直播極其細膩逼真畫面的25場精選賽事，與球迷一起全情投入熾熱觀賽氣氛。連同一期3樓中庭的 LEGO® 大型裝置、1樓羅馬廣場 的Visa AI 互動體驗區、5樓的adidas FIFA世界盃26球衣展、7樓Sky Garden 的水上足球主題打卡裝置，三期1樓舉行的 Xbox 足球電競挑戰賽、以及聯同場內商戶推出一系列由運動服飾、主題彩妝，環球餐飲美食以至藝術工作坊的足球主題消費優惠活動，進一步提升顧客參與度及整體消費體驗，我們希望透過多元化互動體驗吸引不同年齡及興趣客群，涵蓋三代同堂家庭客群、熱愛足球文化的傳統球迷，以及偏好娛樂及數碼互動的年輕消費群，於世界盃期間到訪商場。同時，相信世界盃熱潮可帶動人流及營業額將按年上升10%及12%，當中以運動服飾、電子電器、美妝、餐飲及超市百貨的生意額最為受惠，生意額較去年同期增幅可達雙位數。