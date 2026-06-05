新地沙田新城市廣場斥1000萬搶攻「足球經濟」 料帶動世界盃期間人流及營業額雙位數增幅

四年一度的體壇盛事即將開鑼，新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場斥資約1,000萬元，即日起呈獻大型足球主題企劃【Legend Unfold ‧ 一「足」即發】，與LEGO®及國際足協 (FIFA)全球合作夥伴Visa攜手舉行大型IP 展覽及AI互動體驗，並配合焦點賽事直播及嘉年華、戶外足球主題打卡裝置、電競體驗專區以及與商戶聯乘的精彩推廣優惠，「由點至面」全面搶攻「足球經濟」帶來的龐大消費商機。新地預期新城市廣場於世界盃期間的整體人流及營業額將按年上升10%及12%。
新地代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場斥資1,000萬元，以「由點至面」策略全面推廣全球矚目四年一度的足球盛事，將足球熱潮由商場核心區域延伸至不同樓層及戶外空間，覆蓋商場每個角落。為迎接世界盃盛事，商場去年已全面翻新一樓羅馬圓型獻技場的大電視，全新落成解像度達超高清4K畫質的520吋大電視將直播極其細膩逼真畫面的25場精選賽事，與球迷一起全情投入熾熱觀賽氣氛。連同一期3樓中庭的 LEGO® 大型裝置、1樓羅馬廣場 的Visa AI 互動體驗區、5樓的adidas FIFA世界盃26球衣展、7樓Sky Garden 的水上足球主題打卡裝置，三期1樓舉行的 Xbox 足球電競挑戰賽、以及聯同場內商戶推出一系列由運動服飾、主題彩妝，環球餐飲美食以至藝術工作坊的足球主題消費優惠活動，進一步提升顧客參與度及整體消費體驗，我們希望透過多元化互動體驗吸引不同年齡及興趣客群，涵蓋三代同堂家庭客群、熱愛足球文化的傳統球迷，以及偏好娛樂及數碼互動的年輕消費群，於世界盃期間到訪商場。同時，相信世界盃熱潮可帶動人流及營業額將按年上升10%及12%，當中以運動服飾、電子電器、美妝、餐飲及超市百貨的生意額最為受惠，生意額較去年同期增幅可達雙位數。
直播派對深化商戶協作
新城市廣場今屆世界盃共直播25場焦點賽事，包括開幕戰、八強及決賽等重點賽事，更會全天候重溫精華片段及入球時刻，期間更會舉行《巔峰對決・直擊傳奇》足球嘉年華，為到場支持所愛隊伍的球迷提供打氣包、早、午餐優惠券、小食及啤酒任飲，以提升商場整體觀賽氣氛及顧客停留時間。
在開幕大戰前夕，新城市廣場將於明日(6日)隆重舉辦「賽前熱身」星級派對，邀得人氣女球迷、COLLAR 成員蘇雅琳（Ivy So）及《全民造星VI》冠軍（王偉俊）Teller親臨現場，一同率先欣賞世界盃打氣主題曲及與現場觀眾玩有獎遊戲，率先炒熱全城足球氣氛。
許嘉雯指，全球矚目的足壇盛事向來是刺激零售市道的重要動力，亦為商場帶來龐大商機。今年世界盃賽事約有40%均在香港早上時段舉行，商場會聯動多間餐飲及運動品牌租戶如永年車仔麵茶冰廳、Simplylife Bakery Cafe、PizzaExpress 等推出早午餐堂食及外賣優惠，adidas、Marathon Sports、Patagonia、Columbia等等運動品牌亦會推出優惠及獨家產品迎接足球盛事，讓到訪商場觀賞賽事直播的球迷及顧客由早到午都逗留於商場，透過商場與商戶之間的策略性聯動，提升整體消費轉化，有效將觀賽人流延伸至零售及餐飲消費，有效刺激及提升消費動力。
此外，商場近期積極引入多個涵蓋運動、數碼影像、時尚及生活餐飲的全新品牌，包括來自瑞士的運動品牌ON Running、開拓空間智能時代，熱賣潮玩相機、航拍及運動攝影機與配件的DJI | HASSELBLAD (大疆｜哈蘇)、日本人氣可麗餅店Gelato Pique Café 及 源自法國並於韓國大熱的時尚品牌 Marithé + François Girbaud 等，進一步強化商場於運動、數碼生活及Gen Z潮流文化的定位，迎合年輕一代熱愛打卡、樂於分享的消費習慣，全面優化商場的年輕化消費體驗。