首岸開價｜第4期首推60伙 兩房最平688萬 折實平均呎價21301元｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」自推出以來深受市場歡迎，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第1期及第3期累售574伙，佔可供發售單位約96%，套現約49億元。為回應市場需求，最新推出第4期(第5座)應市，今日(6日)公布首張價單，涉及60伙，全數屬兩房單位。扣除最高9%折扣優惠後，折實售價由688.05元起，折實呎價由20,331元起，折實平均呎價21,301元。

韓家輝指出，「首岸」第4期首批單位實用面積介乎338至344方呎，價單售價由756.1萬至839.4萬元，呎價介乎22,342元至24,799元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由688.05萬至763.85萬元，折實呎價介乎20,331元至22,567元。