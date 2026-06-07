5月份工商舖買賣成交突破400宗創3年新高 中原(工商舖)：相信6月保持升勢

本港工商舖買賣交投連月錄得升幅，5月份更達至逾400宗水平，反映工商舖市場初見復甦。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年5月份工商舖錄得約402宗買賣成交，較上月增加約12.92%，對比去年同期則大幅增加約39.1%，成交金額亦同步錄得按年升幅約32.83%。中原(工商舖)預期，本地及境外資金積極尋出路，高回報物業成尋寶目標，因而帶動工商舖投資氣氛，6月份工商舖買賣交投相信可保持升勢。 商舖市場升幅亮眼 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，5月份工商舖市場錄得約402宗買賣成交，按月及按年分別上升約12.92%及39.1%，創自2023年3月後新高。買賣成交金額方面，錄得約38.09億元，較上月輕微回落約10.64%，按年則增加約32.83%。在工商舖三大範疇中，商舖市場升幅亮眼，5月份錄得約73宗買賣成交，涉及約12.91億元，按月分別微升約5.8%及14.66%，按年則同告上升逾三成。

潘志明稱，5月份商舖市場罕有錄得2宗回報逾8厘的大手成交，當中包括北角英皇道318至328號恆英大廈地下入口、三樓及四樓平台，建築面積約21,200方呎，新近以約1.1億元易手，原業主永倫集團持貨約22年，帳面獲利約3.7倍。該舖位現由安老院以約76萬元租用，新買家預料可享回報率約8.29厘。此外，同樣由永倫集團持有的葵涌石蔭路113至117號獅子樓地下H號舖及一樓至三樓平台，總面積約18,740方呎，月內亦以約8,500萬元成交，19年間升值約1.83倍；現租客為菜檔及安老院，每月租金收入合共約57.5萬元，租金回報率約8.11厘。

他分析，安老院舖位向來因其租金回報高且穩定而備受投資者青睞，在現時工商舖買賣交投回暖的氛圍下，物業注目度更大，加上議價空間大的前提下，短時間內獲投資者承接。

寫字樓上月成交按月大增逾 37% 此外，寫字樓及工商買賣市場5月份同樣錄得明顯升幅，其中寫字樓市場升勢顯著。5月份錄得約70宗成交，較上月大增約37.25%，與去年同期持平；買賣成交金額則錄得約11.95億元，按月下跌約38.88%，按年升幅則約21.9%。至於工商市場5月份錄得約259宗成交，按月增加約9.75%，較去年5月更上升超過五成；而涉及成交金額約13.23億元，按月與按年分別回升約11.98%及46.55%。 新資金尋出路 高回報工商舖成投資者尋寶樂園 潘志明分析，本港投資市場資金一向充裕，早前有研究報告指出，本港的跨境財富管理資產規模按年增長一成至約23萬億港元，首度超越瑞士成為全球第一的跨境財管中心。同時，政府近年亦大力推動新資本投資者入境計劃，為投資市場帶來龐大的潛在資金。除了金融行業將直接受惠，工商舖市場預料亦將獲帶動，特別是寫字樓市場。潘志明認為，工商舖市場復甦信號明確，部分銀主盤陸續分次推出市場，加上老牌家族及資深投資者趁勢放售物業套現，相信工商舖物業將成為投資者「尋寶樂園」，預料6月工商舖買賣成交仍將保持平穩向上。