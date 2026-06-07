熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-07 17:45
更新：2026-Jun-07 17:45

首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤

分享：
首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤

首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤

adblk4

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」第4期（第5座），正式上載售樓說明書，合共提供264伙單位，實用面積由338585方呎，戶型涵蓋兩房至三房，並設有特色戶。預計關鍵日期為2027831日，樓花期約13個月。

首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (1) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (2) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (4) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (5) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (3) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (6) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (7) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (8) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (9) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (10) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (11) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (12) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (13) 首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (14)

第4期（第5座），樓高30層，標準單位實用面積由338585方呎，兩房標準單位實用面積由338469方呎，共234伙，佔約89%；三房標準單位實用面積585方呎，共22伙，佔約8%；另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352585方呎，連135534方呎平台，天際特色戶佔4伙，實用面積由390585方呎，連163258方呎天台。

全盤面積最細單位為3至17樓B、G室，及18至30樓B、G、K室，實用面積338方呎，兩房間隔；面積最大單位為3至30樓A室，實用面積585方呎，三房間隔，其中30樓A室設有258方呎天台。 

adblk5

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，「首岸」自推出以來深受市場歡迎，第1期及第3期累售574伙，佔可供發售單位約96%，套現約49億元。

即睇紅磡首岸第4期最新資訊 (House730)

首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤 (1)

首岸第4期（第5座），正式上載售樓說明書，合共提供264伙單位。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務