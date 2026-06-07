首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%｜紅磡新盤

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」第4期（第5座），正式上載售樓說明書，合共提供264伙單位，實用面積由338至585方呎，戶型涵蓋兩房至三房，並設有特色戶。預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期約13個月。

第4期（第5座），樓高30層，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%；三房標準單位實用面積585方呎，共22伙，佔約8%；另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台，天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。

全盤面積最細單位為3至17樓B、G室，及18至30樓B、G、K室，實用面積338方呎，兩房間隔；面積最大單位為3至30樓A室，實用面積585方呎，三房間隔，其中30樓A室設有258方呎天台。