惠州惠陽振業城山湖別墅景觀精裝兩房 入場價45萬人民幣(有圖)｜大灣區置業

「惠陽振業城」其中一期「雲著」，由13棟高層圍合而成的山居院落式社區，享開闊山湖別墅景觀及葉挺森林公園以及連綿山巒景致。住宅單位間隔由兩房至四房，建築面積由819至1,520方呎，已屬現樓。客廳與主臥皆採大面積落地窗及寬景窗戶設計，自然光線充足，視野遼闊。適合港人作為旅居大灣區、退休度假的「第二家園」。樓價方面，「雲著」819方呎山湖別墅景觀精裝兩房單位售45萬人民幣起，918方呎精裝三房售價由51萬人民幣起，逾1,200方呎精裝舒適三房由68萬人民幣起。

惠陽振業城佔地達 80 萬平方米 「惠陽振業城」由深圳知名上市國企振業集團策劃發展，擁有國家一級開發資質，成立逾37年，累計成功發展逾40個項目，經驗豐富。「惠陽振業城」佔地達80萬平方米，規劃建築面積逾120萬平方米，背靠佔地廣達 6,000公頃的葉挺森林公園及雞心石水庫，山水環抱，風光明媚，為區內大型低密度住宅項目的代表性樓盤，已建成多個大型低密度別墅群、及高層住宅社區以及幼兒園、小學及社區商業街等多項配套設施，為住戶帶來小鎮式的便利生活。

社區內建有約5萬平方米天鵝湖，讓住戶可慢跑垂釣，悠享四季湖，並以主入口為中央景觀軸，形成大型公園式園林。約2萬平方米湖山鄰裡中心亦已落成，設施包括棋牌室、乒乓球室、桌球室、茶室、兒童遊樂區等。 交通方面，屋苑鄰近惠陽汽車客運總站，港人可乘公共巴士一站直達羅湖口岸，車程約60分鐘，每天往來達60班次；乘網約車前往蓮塘口岸車程同樣約60分鐘，往返香港快捷方便。 惠州市一直是香港人北上置業的熱門選擇，尤其是在近年大灣區「一小時生活圈」成型後，熱度依然不減。當中，惠陽區與深圳坪山接連，城市生活配套完善，與香港交通快捷，港人可從西九龍乘高鐵直達惠陽高鐵站，車程約1小時，與深圳交通方便，加上自然生態資源豐富，吸引不少深圳發展商進駐惠陽區發展。