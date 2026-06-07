十大屋苑｜中原：周末交投量重回單位數 按周大跌35.7% 一半屋苑零成交

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末14宗大減35.7%，重回單位數水平，當中一半屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場近期進入整固階段，由於筍盤匱乏，業主態度持續轉強，買家議價難度增加，令成交速度逐步放緩，加上近日天氣不穩，連場暴雨，部份周末睇樓預約臨時取消，進一步拖累交投下跌。近日市場未見重大利好或利淡消息，樓市氣氛相對平穩，預計二手成交走勢短期內繼續呈橫行格局。

暴雨影響睇樓活動 太古城成交按周減 2 宗 港島區方面，中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，本周末天氣不穩，間中暴雨，影響睇樓活動，太古城本周末睇樓量略為減少，兩日共錄得2宗成交，較上周末減少2宗。新成交包括海星閣高層H室，實用面積603方呎，成交價1,115萬元，呎價18,491元。原業主於2012年以735萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利380萬元，單位升值51.7%。另一宗成交為碧藤閣低層B室，實用面積1,015方呎，成交價2,030萬元，呎價20,000元。原業主於2008年以1,000萬元買入單位，持貨約18年，帳面獲利1,030萬元，單位升值103%。

海怡半島較上周末零成交改善 中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月市況大致靠穩，本周末受天雨影響，睇樓量略為減少，仍錄得1宗成交，較上周末零成交改善，反映市場承接力不俗。新成交為13A座高層A室，實用面積623方呎，三房套房間隔，成交價978萬元，呎價15,698元。

美孚新邨本周末平均成交呎價 12014 元 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月交投氣氛保持造好，本周末錄得2宗成交，平均呎價12,014元。成交包括8期百老匯街132號低層A室，實用面積663方呎，原則屬兩房間隔，成交價743萬元，呎價11,207元。

新都城本周末錄 3 宗成交 中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄得3宗成交，平均呎價15,551元。周末間中大驟雨，影響睇樓活動，部份預約臨時取消。中原新近促成新都城2期7座高層A室成交，實用面積441方呎，成交價688萬元，呎價15,601元。

沙田第一城 476 萬沽兩房 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得1宗成交，單位為52座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，成交價476萬元，呎價15,658元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)