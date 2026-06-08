鎖定百元印花稅放盤！租客轉買屯門盈豐園兩房 上手8年帳蝕13%｜二手樓成交

祥益地產執行董事謝澤銘表示，屯門盈豐園日前錄得一宗區內客成交個案，單位為1座高層A室，實用面積約390方呎，兩房兩廳間隔。
據悉，新買家為租客，早已有意置業，並將預算鎖定於400萬元或以下物業，以受惠「100元印花稅」政策。買家認為「供樓比租樓更為划算」，加上上址叫價符合預算，遂決定轉租為買，以372萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9538元。
謝澤銘稱，原業主於2018年以約430萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧蝕約58萬元，物業期內貶值約13.5%。資料顯示，盈豐園位於屯門北良德街9號，1993年入伙，共有2座，提供600個單位。
凱德花園放盤不足24小時250萬閃電成交
祥益地產執行董事盤嘉茵指，屯門凱德花園錄得一宗外區客成交，單位為3座中層H室，實用面積約312方呎，兩房間隔。日前原業主委託本行以「獨家代理」形式放盤，放盤不足24小時即獲區外客閃電成交。
據悉，新買家有明確目標，鎖定樓價300萬元或以下的物業作入市目標，前後參觀約20個樓盤，睇樓期間得悉上述單位放盤，即時表示有意洽購，代理安排睇樓後隨即拍板，主要心儀單位價格吸引，亦較銀行估價為低，遂便決定「即睇即買」以250萬元購入上址作長線投資之用，呎價約8,013元。
盤嘉茵續指，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為9,500元，租金回報率接近4.6厘。原業主於2004年以約55.5萬元購入單位，持貨約22年，是次轉售帳面獲利194.5萬元，物業期內大幅升值約3.5倍。
資料顯示，凱德花園位於置樂榮發里13-17號，1986年入伙，共有3座，提供348伙。