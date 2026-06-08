鎖定百元印花稅放盤！租客轉買屯門盈豐園兩房 上手8年帳蝕13%｜二手樓成交

據悉，新買家為租客，早已有意置業，並將預算鎖定於400萬元或以下物業，以受惠「100元印花稅」政策。買家認為「供樓比租樓更為划算」，加上上址叫價符合預算，遂決定轉租為買，以372萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9538元。

凱德花園放盤不足 24 小時 250 萬閃電成交

祥益地產執行董事盤嘉茵指，屯門凱德花園錄得一宗外區客成交，單位為3座中層H室，實用面積約312方呎，兩房間隔。日前原業主委託本行以「獨家代理」形式放盤，放盤不足24小時即獲區外客閃電成交。

據悉，新買家有明確目標，鎖定樓價300萬元或以下的物業作入市目標，前後參觀約20個樓盤，睇樓期間得悉上述單位放盤，即時表示有意洽購，代理安排睇樓後隨即拍板，主要心儀單位價格吸引，亦較銀行估價為低，遂便決定「即睇即買」以250萬元購入上址作長線投資之用，呎價約8,013元。