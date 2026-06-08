搶租潮｜日出康城GRAND SEASONS未完成執修兩房 退休客怕一事 願年繳逾22萬鎖定「心頭好」

今年暑假租務旺季已提早在5月啟動，市場上出現不少內地生租樓成交個案。最新有退休人士怕要同學生「搶盤」，結果參觀完將軍澳入伙盤日出康城第12C期GRAND SEASONS一個兩房單位後，即使單位目前仍進行執修工程中，拍板以年繳形式搶先承租。

利嘉閣地產西南西營盤站分行經理黃國然表示，上述成交單位為GRAND SEASONS第1A座高層C室，實用面積約453方呎，兩房間隔，以月租1.9萬元租出，呎租約41.9元。單位目前尚在執修階段，未完成所有修繕工程，但租客已決定簽約租入。