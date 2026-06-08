搶租潮｜日出康城GRAND SEASONS未完成執修兩房 退休客怕一事 願年繳逾22萬鎖定「心頭好」

今年暑假租務旺季已提早在5月啟動，市場上出現不少內地生租樓成交個案。最新有退休人士怕要同學生「搶盤」，結果參觀完將軍澳入伙盤日出康城第12C期GRAND SEASONS一個兩房單位後，即使單位目前仍進行執修工程中，拍板以年繳形式搶先承租。
利嘉閣地產西南西營盤站分行經理黃國然表示，上述成交單位為GRAND SEASONS第1A座高層C室，實用面積約453方呎，兩房間隔，以月租1.9萬元租出，呎租約41.9元。單位目前尚在執修階段，未完成所有修繕工程，但租客已決定簽約租入。
據了解，租客為退休人士，在睇樓時得悉單位正進行執修，但其租務需求急切，加上正值住宅租務旺季，擔心會與學生搶盤，故加快決定租入單位，並以一次過繳付一年租金，涉資22.8萬元，以鎖定心儀單位。
內地生預繳一年租涉逾18萬承租一房
中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪稱，分行最新促成GRAND SEASONS第1A座高層E室，實用面積約323方呎，採一房間隔，坐向東北方，享內園景。原以1.7萬元放租，最新以1.53萬元租出，呎租約47.4元。
關偉豪續稱，新租客為一名內地大學生，見臨近暑假，故提前預約睇樓作好準備，提前預約睇樓作好準備，而且位處港鐵商場上蓋，生活及交通極為方便，睇樓後即場決定簽約，並一次過繳付一年租金約183,600元。
據了解，上址業主於2025年10月以483.9萬元購入單位，持貨短短7個月即順利租出，可享約3.8厘租金回報，回報率理想。