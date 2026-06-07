海德園沽2伙兩房 高層海景房創同戶型新高逾1236萬成交｜柴灣新盤

「海德園」今日開始以招標形式發售兩房單位，下周二(16日)截標，多名代理及準買家積極提交意向，太古地產獲逾千個查詢。是次招標單位共42伙，實用面積介乎538至573方呎，涵蓋兩房梗廚及兩房一套連開放式廚房戶型。

此外，項目同日亦錄得一宗高層一房單位成交，成交價為約761.9萬元，呎價約17,435元，買家購入作投資用途，反映市場對不同戶型均具穩定承接力。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，今日(7日)錄兩宗成交，單日吸金近2,000萬元。其中2座高層H室海景兩房連一套房單位實用面積約571方呎，成交價逾1,236萬元，呎價約21,651元，成交價及呎價齊創項目兩房戶型新高，買家購入自住；而第二座H室標準單位亦全部售罄。

項目自推出以來銷情理想，至今累售276伙，套現逾24億元。

「海德園」臨近現樓落成，連同交通總匯即將投入服務，項目配套日趨完善，進一步提升物業價值。海德園設有逾8萬平方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。