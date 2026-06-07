新界豪宅業主「大出血」 洋房揸足14年痛蝕超過1526萬｜二手市況

二手交投暢旺，惟新界區有豪宅業主為求沽貨，不惜勁蝕賣樓。上水天巒最新有洋房以2,850萬元售出，原業主持貨達14年，帳面仍勁蝕1,526.6萬元離場。 中原地產新界北錦繡商場分行分區營業經理羅偉蓮表示，上水天巒本年迄今暫錄約8宗交投，屋苑剛錄本月首宗買賣，分行新近錄得加倫大道雙號屋成交，實用面積約2,012方呎，議價後以2,850萬元沽出，呎價約14,165元，屬近期高價成交。 羅偉蓮透露，新買家為區內換樓客，見該區居住環境舒適，單位價錢吸引，即決定購入單位自用。據了解，原業主於2012年以約4,376.6萬元購入上址，持貨約14年，現轉售帳面虧蝕約1,526.6萬元，物業期內貶值約35%。

逸瓏園三房 10 年輸 134 萬離場 西貢低密度屋苑逸瓏園上月錄得3宗蝕讓成交，不過最新錄得的一宗蝕讓幅度已明顯收窄。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，逸瓏園2座低層H室，實用面積約986方呎，屬三房兩廳加儲物室及工人房設計，眺望內園景，以1,188萬元易手，呎價約12,049元。 據了解，原業主於2016年一手向發展商購入上址，當時作價達1,322萬元，持貨約10年沽售，帳面損失134萬元，物業期內跌價約10%。 資料顯示，逸瓏園位於大網仔大網仔路8號，2017年入伙，共有4座，提供297個單位。