將軍澳兩房連錄成交！天晉IIIA呎價不足1.8萬成交｜二手市況

MONTEREY目前約有132個單位放盤，最低入場費由約520萬元起。(資料圖片)

外區客回流二手 「零議價」 1000 萬購 MONTEREY

利嘉閣地產調景嶺站分行經理楊友銘稱，該行高級客戶經理梁健近期促成將軍澳MONTEREY 2B座中層D室成交，單位實用面積約562方呎，屬兩房連儲物室間隔，外望園景、山景及內海景致。

楊友銘透露，新買家為外區客，早前在新盤市場未能覓得心頭好，及後經利嘉閣真盤源平台遇上心水放盤，於是相約代理睇樓。客人鍾情單位間隔合用，景觀優美，加上屋苑環境清幽宜居，位置便利，決定向業主洽購，最終「零議價」以1,000萬元承接，折合實用面積呎價17,794元。