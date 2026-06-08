將軍澳兩房連錄成交！天晉IIIA呎價不足1.8萬成交｜二手市況

中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，中原最新促成將軍澳天晉IIIA第1B座低層A室成交，單位實用面積約510方呎，採兩房間隔，擁開放式廚房。單位坐向北方，享清靜內園景致，買賣雙方議價後，以915萬元沽出，呎價約17,941元。
關偉豪指，原業主於2014年以710萬元購入單位，持貨約12年，是次轉售帳面獲利205萬元，物業期內升值約28.9%。
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外區客回流二手 「零議價」1000萬購MONTEREY
利嘉閣地產調景嶺站分行經理楊友銘稱，該行高級客戶經理梁健近期促成將軍澳MONTEREY 2B座中層D室成交，單位實用面積約562方呎，屬兩房連儲物室間隔，外望園景、山景及內海景致。
楊友銘透露，新買家為外區客，早前在新盤市場未能覓得心頭好，及後經利嘉閣真盤源平台遇上心水放盤，於是相約代理睇樓。客人鍾情單位間隔合用，景觀優美，加上屋苑環境清幽宜居，位置便利，決定向業主洽購，最終「零議價」以1,000萬元承接，折合實用面積呎價17,794元。
據悉，原業主於2017年以754.1萬元一手買入單位，持貨約9年轉售，帳面賺約245.9萬元，物業期內升值約32.6%。楊友銘補充，該屋苑目前約有132個單位放盤，最低入場費由約520萬元起。
資料顯示，MONTEREY位於將軍澳唐俊街23號，2018年入伙，共有12座及洋房22間，提供926個單位。