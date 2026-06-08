十大屋苑｜周末買賣按周減8% 利嘉閣：市場等待焦點大盤 二手交投窄幅上落

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場上暫未有大型新盤全新推出，部分購買力流入二手市場，買家入市態度積極樂觀，十大屋苑交投繼續維持在雙位數字。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月6日至6月7日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較上一個周六日(5月30日至5月31日)的12宗，按周減少1宗或8%，並連續六周在11宗至13宗水平窄幅上落。
廖偉強表示，本月中美國議息，市場預計利率維持不變的機會大，買家入市信心穩定；短期內推出的新盤以較小型項目為主，雖然二手業主惜售甚至反價，但市場需求龐大，故有不少買家願意追價，二手屋苑交投量保持平穩走勢。
九龍區表現最好 錄7宗成交
剛過去的周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現最好，錄得7宗成交，港島及新界區各錄2宗交投。若以屋苑劃分，共有5個屋苑錄得買賣，其中新都城以3宗成交跑出，太古城、黃埔花園、美孚新邨及沙田第一城各以2宗緊隨其後；其餘康怡花園、杏花邨、麗港城、嘉湖山莊及映灣園則暫未聞成交。
太古城高層戶1115萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，本周末太古城暫錄約2宗成交，其中包括海星閣高層H室，實用面積約603方呎，以約1,115萬元沽，呎價約18,491元；另碧藤閣低層B室，實用面積約1,015方呎，成交價約2,030萬元，呎價約20,000元。
黃埔花園1016萬沽高層戶
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於剛過去的周末錄得2宗成交，其中3期4座高層D室，實用面積約681方呎，成交價約1,016萬元，呎價約14,919元；此外，2期7座中層A室，實用面積約389方呎，成交價約622萬元，呎價約15,990元。
沙田第一城周末兩日連沽2伙
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛指出，沙田第一城在過去周六日錄約2宗交易，當中52座中層G室，實用面積約304方呎，以約476萬元成交，呎價約15,658元；另一宗成交為26座低層G室，實用面積約326方呎，以約438萬元易手，呎價約13,436元。