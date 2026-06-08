十大屋苑｜周末買賣按周減8% 利嘉閣：市場等待焦點大盤 二手交投窄幅上落

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場上暫未有大型新盤全新推出，部分購買力流入二手市場，買家入市態度積極樂觀，十大屋苑交投繼續維持在雙位數字。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月6日至6月7日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較上一個周六日(5月30日至5月31日)的12宗，按周減少1宗或8%，並連續六周在11宗至13宗水平窄幅上落。

廖偉強表示，本月中美國議息，市場預計利率維持不變的機會大，買家入市信心穩定；短期內推出的新盤以較小型項目為主，雖然二手業主惜售甚至反價，但市場需求龐大，故有不少買家願意追價，二手屋苑交投量保持平穩走勢。