DEEP WATER SOUTH展銷廳舉辦工作坊 領略現代建築與生態共生智慧

上周六(6日)，Club Wheelock 聯同世界綠色組織（World Green Organisation）於項目展覽廳攜手呈獻「2025/26社會創新發明–『活』躍南岸 概念空間設計大賽」之「綠色建築與海岸韌性設計培訓日」工作坊，多名大專及中學師生積極參與。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「DEEP WATER SOUTH」坐落港島南區核心地段，飽覽深水灣及壽臣山壯麗景觀，構建出融合頂級現代建築、城市生活與海岸環境之尊尚生活概念。上周六(6日)，Club Wheelock聯同世界綠色組織（World Green Organisation）於項目展覽廳攜手呈獻「2025/26社會創新發明–『活』躍南岸 概念空間設計大賽」之「綠色建築與海岸韌性設計培訓日」工作坊，多名大專及中學師生積極參與。是次比賽旨在激發青少年利用智能與綠色建築及科技知識，為南區打造具氣候韌性的創新城市設計方案，並傳承本地傳統文化。

工作坊邀得會德豐地產總經理（項目設計及市務）潘鴻文分享對綠色建築的實務經驗，讓一眾師生了解如何結合綠色建築理念、城市規劃及生活空間設計，創造理想宜居社區；分組培訓環節期間，2019年大專組冠軍得主Sam Ho亦針對中學組的「香港仔魚類批發市場」及大專組的「香港仔避風塘擴建部分（布廠灣）」兩大賽題分享心得，令參加者獲益良多。

當日，一眾師生亦同時參觀集團匠心打造之「古洞北．都會新篇展館」，透過展示新發展區的智慧城市前瞻規劃及「城鄉共融」發展理念，助參加者融會貫通，將所見所學進一步轉化並應用於參賽作品中。活動在全場大合照的歡樂氣氛下圓滿結束，成功為參賽學生帶來豐富靈感。

「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。