新地簽署200億元5年期銀團貸款 部分將用作債項再融資

新地簽訂一筆200億元的5年期定期及循環銀團貸款，是次貸款廣受市場歡迎，吸引16家金融機構參與。

新鴻基地產(016)簽訂一筆200億元的5年期定期及循環銀團貸款，是次貸款廣受市場歡迎，吸引16家金融機構參與，在協調安排行階段，融資金額更由最初的50億元大幅增至超過260億元。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，非常高興是次貸款獲市場踴躍支持，充分反映金融市場對新地及香港未來發展充滿信心。新地一直致力打造優質物業，以卓越的品牌信譽贏得買家、租戶、消費者及投資者的信賴和認同。集團將貫徹審慎的財務管理原則，策略性地分配是次融資所得的款項，部分將用作債項再融資，其餘則留作日常營運和發展的資本。