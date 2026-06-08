新地簽署200億元5年期銀團貸款 部分將用作債項再融資

新鴻基地產(016)簽訂一筆200億元的5年期定期及循環銀團貸款，是次貸款廣受市場歡迎，吸引16家金融機構參與，在協調安排行階段，融資金額更由最初的50億元大幅增至超過260億元。
新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，非常高興是次貸款獲市場踴躍支持，充分反映金融市場對新地及香港未來發展充滿信心。新地一直致力打造優質物業，以卓越的品牌信譽贏得買家、租戶、消費者及投資者的信賴和認同。集團將貫徹審慎的財務管理原則，策略性地分配是次融資所得的款項，部分將用作債項再融資，其餘則留作日常營運和發展的資本。
憑藉卓越品牌，儘管全球經濟仍受到中東衝突和能源危機的陰霾籠罩，新地的物業發展業務維持快速的資產周轉。隨著香港International Gateway Centre (IGC)和上海ITC等大型綜合項目陸續落成，集團將進一步擴大其經常性收入基礎，帶來穩定而可觀的持續收入。
IGC為西九龍800萬呎商業樞紐的重要組成部分，坐落高鐵西九龍總站上蓋，並與機場快綫九龍站無縫連接，享有「空鐵聯運」的獨特優勢，有利企業拓展內地以至國際市場，進一步鞏固西九龍作為「中環2.0」的角色。IGC採納國際領先的可持續發展設計標準，已獲得十項相關頂尖認證或預認證，包括LEED、BEAM Plus及WELL三大綠色建築評級的最高預認證級別；IGC更是大灣區內首個榮獲BREEAM國際新建築「優秀」評級的寫字樓項目。
同樣位於西九龍的藝術廣場大樓預計在2027年完工。在廣闊的綠化公共空間、壯麗的維多利亞港景致，以及享譽全球的西九龍文化區相輔相成下，西九龍正迅速發展成為香港矚目的國際商業區，融合商業、藝術、文化、可持續發展及零售等不同元素。
新地持續位居香港地產發展商中最高信貸評級之列，評級機構穆迪和標準普爾分別給予A1和A+評級，前景均為穩定。
是項銀團貸款的協調安排行如下：
中國銀行（香港）有限公司
星展銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
華僑銀行有限公司
中國農業銀行股份有限公司香港分行
恒生銀行有限公司
中國工商銀行（亞洲）有限公司
交通銀行（香港）有限公司
富邦銀行（香港）有限公司
瑞穗銀行
三井住友銀行
法國巴黎銀行
中國民生銀行股份有限公司香港分行
創興銀行有限公司
渣打銀行（香港）有限公司
大華銀行有限公司