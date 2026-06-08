滶蘊周五價單推售28伙 先到先得形式不設購買上限｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，今日(8日)正式上載銷售安排，於周五(12日)以先到先得形式發售28伙。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自上載首張價單以來，市場反應踴躍，約6至7成招標買家表示有意購入一、兩房單位作自用或投資，另外亦不泛新客。目前客源中，本地公司及富豪家族佔約7成，另外約3成為內地客。
銷售將於於本周五以先到先得形式發售28伙。當日銷售分為X組及XB組，X組為提名組別，XB組別為公眾組別，銷售並不設購買上限。早前於招標時段購入約1,200方呎四房雙套大宅之買家可享一個提名權，而購入指定四房大宅之買家可享兩個提名權，可提名本人或其親友，提名優惠有效期為30日，被提名人於價單購入單位，可獲額外3.5%售價折扣作為「尊貴業主提名優惠」。
標售四房雙套戶 連車位成交價逾5690萬
「滶蘊」銷情持續，今日再以招標形式售出1伙瑰麗級大宅，單位為2樓S1單位「晨嵐·邸」，實用面積1,294方呎，採四房雙套設計，連一個停車位，成交價5,693.6萬元 ，呎價44,000元。
項目累計售出42伙瑰麗級大宅，套現近24億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高，平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。當中四房天台特色戶，成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。
項目是次將與香港瑰麗酒店asaya合作，買家可享18個月專屬私人會籍，每戶價值高達約8萬元，總值約800萬元，可以享受一系列瑰麗級體驗，包括可於25米無邊際泳池飽覽醉人的維港景致，或於健身中心釋放活力，亦可參與多元化的康體課程及私人健身課堂，更享Asaya指定套房一晚，實踐動靜隨心的雅致生活。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。