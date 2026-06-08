滶蘊周五價單推售28伙 先到先得形式不設購買上限｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，今日(8日)正式上載銷售安排，於周五(12日)以先到先得形式發售28伙。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自上載首張價單以來，市場反應踴躍，約6至7成招標買家表示有意購入一、兩房單位作自用或投資，另外亦不泛新客。目前客源中，本地公司及富豪家族佔約7成，另外約3成為內地客。

銷售將於於本周五以先到先得形式發售28伙。當日銷售分為X組及XB組，X組為提名組別，XB組別為公眾組別，銷售並不設購買上限。早前於招標時段購入約1,200方呎四房雙套大宅之買家可享一個提名權，而購入指定四房大宅之買家可享兩個提名權，可提名本人或其親友，提名優惠有效期為30日，被提名人於價單購入單位，可獲額外3.5%售價折扣作為「尊貴業主提名優惠」。