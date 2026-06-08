利嘉閣精英會四日三夜潮遊重慶 探索8D魔幻城市

利嘉閣精英會一直致力拓展成員的視野，除了熟悉中港市場，更要積極了解內地的文化，探索發展機遇。今年，精英會旅行特別選定重慶作為目的地，一行約95名精英會成員齊聚山城，深入體驗當地的歷史風貌、文化底蘊與現代都市魅力。本屆精英會會長—跑馬地及東半山營業董事余傑文亦親自帶領團隊同行。受惠本港樓市交投暢旺及精英同事拼搏所帶動，今年參與旅行人數更創下近年新高，氣氛熱鬧。

是次重慶之旅行程豐富，精英們盡情「食玩買」，包括遊覽龍門浩老街、十八梯傳統風貌區，以及在湖廣會館欣賞非遺文化表演「醉巴渝」並品味地道蓋碗茶。團隊亦到訪李子霸輕軌穿樓觀景臺、磁器口古鎮等當地近年火熱景觀，全面感受重慶的獨特魅力。精英們下榻於五星級重慶康萊德酒店，享受尊貴舒適的住宿體驗，並在旅程中品嚐地道美食，進一步融入當地生活。