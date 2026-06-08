GRAND SEASONS開放2伙現樓示範單位 連展示裝修傢俬推售(多圖)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，今日（8日）開放2伙全新現樓示範單位予公眾參觀，分別位於第1A座63樓G室及第1B座63樓A室。

第 1A 座 63 樓 G 室 單位為一房（開放式廚房）戶型，實用面積330方呎，為新婚夫婦、年輕家庭首選，室內以自然柔和的現代風格為設計主題，木色地板搭配白色、米色等淺色牆面與家具，營造溫暖感覺；亮眼的黃色餐椅、橙色抱枕以及熱帶植物主題掛畫，則為空間注入活力，不設玄關，客飯廳間隔方正實用，並以落地玻璃趟門連接三合一露台，增加空間感及採光。廳房同向，可遠眺部份將軍澳灣海景，匠心設計L型開放式廚房，備餐空間充足，並設掛牆置物掛件，方便擺放廚房用具。

睡房利用3.5米層與層之間高度的優勢，打造多功能到頂收納空間，集衣櫃、開放式層架、頂層儲物櫃以及梳妝台於一身，善用空間。浴室牆身與地面鋪設沉穩的灰色石紋瓷磚搭配白色潔具，營造高級奢華感；鏡櫃更設側鏡及鏡燈，打扮更得心應手。

第 1B 座 63 樓 A 室 單位為三房一套+工作間連洗手間（梗廚）戶型，實用面積716方呎，適合升級生活空間之家庭，室內以現代簡約風為設計主題，浮雕紋理牆紙巧妙鑲嵌金屬水滴狀立體壁飾，搭配亮黃色梳化、淺色家具及綠色植物，呈現乾淨俐落而和諧溫馨的居家質感。客廳與所有睡房同向，可飽覽開揚城市景致及遠眺部份將軍澳灣海景，客飯廳開則方正端正，採光極佳，並輕鬆容納圓形四人飯桌、梳化與電視櫃後，仍有足夠活動空間，獨立梗廚設L型白色烤漆工作台及到頂廚櫃，備餐及收納空間充足，並設明火煮食及窗戶，對外空氣流通，減少油煙。

主人房空間偌大，擺放雙人床、床頭梳妝台及開放式衣櫃後仍可三邊落床，更可遠眺將軍澳灣景，主人套廁鋪設深灰色石紋瓷磚，並設浴缸，提供星級沐浴享受。兩間兒童睡房巧妙利用牆面空間，分別打造成書桌和開放式衣架，或多層開放式展示架及大容量抽屜，滿足孩子不同成長階段的收納需求。客廁採用淺灰色調及設獨立淋浴間，洗水盆櫃內設小物儲存空間，日常收納更井井有條，特設工作間連洗手間，可按喜好打造成書房、遊樂室、品酒區等，用途靈活作多變。

上述示範單位將連同所展示裝修及傢俬出售。設計師引將軍澳灣蔚藍海景入室，以溫潤木質與淺色傢俱創造出簡約而溫馨的輕奢生活空間，並透過精緻的色彩對比與工藝紋理彰顯細節。單位開則流暢實用，空間感十足，為住戶帶來舒適溫暖的居住體驗。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，近日香港樓市氣氛活躍，樓價指數已連升11個月，反映市場對優質物業渴市。整個「SEASONS」系列至今累售1,945伙，套現逾123億元，售出單位超過九成八，料銷情將持續熾熱。