首岸第4期加推30伙 入場價738萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(8日)加推全新價單第2號，涉及30伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實售價由7,386,400萬元起，折實呎價由20,225元起，折實平均呎價為21,439元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示 ，價單第2號涉及30伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括21伙兩房單位及9伙三房單位，價單售價由811.7萬至1,406.2萬元，價單呎價由22,226至24,820元，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由738.64萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225至22,586元。