首岸第4期加推30伙 入場價738萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(8日)加推全新價單第2號，涉及30伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實售價由7,386,400萬元起，折實呎價由20,225元起，折實平均呎價為21,439元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示 ，價單第2號涉及30伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括21伙兩房單位及9伙三房單位，價單售價由811.7萬至1,406.2萬元，價單呎價由22,226至24,820元，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由738.64萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225至22,586元。
最低呎價單位為5樓A室，實用面積585方呎，三房間隔，折實售價1,183.18萬元，折實呎價20,225萬元；最低售價單位為19 樓D室，實用面積342方呎，兩房間隔，折實售價738.64萬元，折實呎價21,598元。
「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。