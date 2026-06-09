聚焦市區新盤 首岸4期加推30伙

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」4期2號價單包括21伙兩房及9伙三房，實用面積342至585方呎。扣除最高9%折扣優惠後，折實價738.64萬至1,279.64萬元，折實呎價20,225至22,586元。今批單位最低售價為19樓D室兩房，實用面積342方呎，折實價738.64萬元，呎價21,598元。

市場聚焦市區全新盤，其中恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨加推2號價單共30伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實價738.64萬元起，折實呎價20,225元起，折實平均呎價21,439元。此外，新世界發展(017)旗下九龍塘豪宅「滶蘊」昨標售2伙，套現逾1億元，將於周五首批價單發售28伙。

滶蘊四房買家享提名優惠

「滶蘊」昨招標售出2伙，其中2樓S1室四房，實用面積1,294方呎，連一個車位以5,693.6萬元售出，呎價4.4萬元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，項目落實周五價單發售28伙，包括3伙一房及25伙兩房，實用面積298至586方呎。是次設「尊貴業主提名優惠」，曾招標購入項目四房單位買家可享提名權，提名本人或其親友，而被提名人以價單形式購入一房及兩房可獲額外3.5%折扣。若連同該折扣計，周五發售單位折實價降至約949.6萬元起，呎價29,665元起。另外，項目買家可享18個月香港瑰麗酒店asaya私人會籍，每戶價值約8萬元。