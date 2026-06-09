海盈山4B期介紹兩房現樓單位 料短期內公布銷售安排(有圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期，今日(9日)發展商向傳媒介紹兩房現樓單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，預計短期內將公布有關兩房單位的銷售安排。 嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，今日介紹之兩房現樓單位為第1座(1B) 37樓C室及第1座(1B) 37樓D室，實用面積分別為546及484方呎。單位尊享四園翠綠景致，客廳及所有睡房均為同一個方向，為小家庭締造理想居所。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，項目第4B期的兩房現樓單位客飯廳間隔方正，不設玄關，實用性高，同時連接三合一露台及工作平台，將室內空間延展至室外。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度佳，進一步提升室內的空間感。

第 1 座（ 1B ） 37 樓 C 室 現樓單位實用面積為546方呎，為兩房連梗廚設計，並坐落大樓的大單邊位置，尊享翠綠景致，自成一隅，獨享自然綠意。客廳及所有睡房均為同一個方向，景觀開揚遼闊。客飯廳間隔方正，不設玄關及走廊，實用性極高，而且配備深受市場歡迎的梗廚設計。長方形客飯廳連接露台及工作平台，將室內空間延展至室外，同時加強室內有效的通風換氣，提升空氣質素。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度極佳，並且進一步提升室內的空間感。主人睡房空間寬敞，並特別預留衣櫃位置，設計貼心。

單位細選國際品牌配置，大門採用Lockly智能電子門鎖，內置Pin Genie防偷窺按鍵專利技術。配合全屋裝設的WIFI 6高速家居無線網絡，令住戶智能生活更舒暢。單位的廚房以梗廚設計，設有特大L形工作台面，同時配備國際頂級品牌電器，包括GAGGENAU家電、爐具及雪櫃，搭配意大利DMP Hello雙感應水龍頭與精巧的牆身收納配件，將實用與奢華格調完美交織，大大提升住戶的下廚樂趣。浴室嚴選高級石材用料以及浴缸，配搭Grohe及TOTO優質衛浴設備，並貼心配置 Panasonic浴室寶與內置USB電源插頭的Saint Glas 玻璃鏡櫃，將美學與功能融為一體，盡顯非凡生活品味。

第 1 座（ 1B ） 37 樓 D 室 現樓單位實用面積為484方呎，為兩房連開放式廚房設計，大大提升飯廳空間感。單位廳房同向，坐享四園翠景，景觀遼闊。客飯廳間隔方正，不設玄關，設計更顯實用。客飯廳連接露台及工作平台，進一步將室內空間向外延展。全屋廳房均設有落地玻璃窗，加強單位的採光度以及令景致更開揚。主人睡房空間感十足，並同時預留衣櫃位置，方便住戶設置衣櫃。單位的各項配置選用多項國際品牌配置，如：大門採用Lockly 智能電子門鎖。單位的廚房為開放式設計，令飯廳布局設計更加靈活。開放式廚房設計時尚，並配備殿堂級品牌電器，包括GAGGENAU家電、爐具及雪櫃，加上意大利DMP Hello雙感應水龍頭，大大提升廚房的實用性及生活品味。浴室選用天然石材及浴缸，同時配置Grohe及TOTO優質衛浴設備，加上 Panasonic浴室寶及內置USB電源插頭的Saint Glas玻璃鏡櫃，於細節中盡見生活品味。