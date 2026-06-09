興勝創建葵涌業成街工廈命名WEST CASTLE 提供24個單位 面積2148呎起

受惠於住宅新盤銷情不俗帶動整體地產市道略為回穩，本港工商舖買賣成交量維持平穩，興勝創建趁勢推出旗下葵涌業成街22號新式工廈項目應市，今日(9日)正式命名為「WEST CASTLE」，全幢樓高21層(不包括4樓、13樓及14樓)，共提供24個單位，建築面積由2,148至全層4,765方呎不等，當中全層單位佔約一半，呎價將參考同區新工廈項目，呎價料由約6,000至7,000元起，意味入場價由約1,400萬元起，目標吸引用家承接。
投資額約4億至5億
興勝創建執行董事周嘉峯表示，是次項目投資額約4億至5億元，相信全數售出可套現約6億至7億元。項目裝修時尚新穎，部分單位採用L型落地玻璃窗，景緻開揚，採光度極高。全幢樓底高約4.2米，採取無柱方型設計，空間方正實用；而每個單位內均配備三相電、獨立分體式冷氣及獨立洗手間，23樓頂層單位更特設空中花園天台，樓底特高，達4.9米，相當適合作辦公室、工作室等用途。「WEST CASTLE」硬件設施完善，配備2部載客升降機、1部載貨升降機及1部汽車升降機；地下至2樓設有停車場，共提供16個泊車位，而3樓則設有平台花園，為用戶提供休憩空間。
周嘉峯稱，「WEST CASTLE」地理位置優越，距離葵興港鐵站僅數分鐘步程，迅步可達大型商場兼甲廈的九龍貿易中心(KCC)及名牌特賣場佛羅倫斯小鎮，生活配套完善，商業氣氛濃厚，適合各行各業進駐。他認為，葵涌業成街22號為興勝創建發展多年的新式工廈，配套完善，交通便利，入場門檻較寫字樓物業為低，加上用途更見多元化，相信可吸引更多企業自用或作長線投資收租的準買家入市。
葵涌區全新工廈呎租水平按年升5%至10%
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，葵涌區全新工商項目「iCITY」今年度推出市場後，已迅即沽出約130伙，呎價更見有增無減。最新一宗成交為中高層23室，面積約422方呎，成交價約326.3萬元，折合呎價約7,732元。至於葵涌區工商租務市場方面，全新工廈的呎租水平已較去年上升5%至10%，當中個別物業更見30元水平。如「iCITY」中層17室，面積約422方呎，於今年初以每月約13,500元獲承接，呎租約30元。而區內指標物業—九龍貿易中心(KCC) A座高層01至06及15室亦錄得租務成交，涉及面積約9,930平方呎，月租約29.79萬元，折合呎租約30元。
今年首5個月工商舖累錄逾1800宗成交
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，工商舖買賣成交量見穩定，今年首5個月工商舖累計錄得約1,809宗買賣成交，較去年同期增加約225宗，升幅14.2%，工商舖買賣市場於2026年第一季錄得約1,048宗成交，涉及金額約189.24億元，按年分別上升8.9%及56.42%，反映中高價工商舖物業成交增加，更多資金流入工商舖市場，更意味著工商舖市場已逐步走出谷底，整體市道穩步上揚，相信今年內工商舖市場將保持平穩向上態勢。
潘志明指出，過去2至3年間，受到整體市場氣氛拖累，工廈買賣成交價量同步受壓，而隨著工商舖市道回暖，工廈買賣市場亦同步錄得升幅；今年首季買賣成交共錄得約628宗，成交額約37.9億元，按季同告上升逾一成，5月份更錄得單月約259宗成交，創近4年新高，而累計首5個月，工廈市場共錄得約1,123宗買賣成交，較去年同期增加約22.73%，足以証明工廈買賣市場正逐步走出谷底，成交量率先起動。