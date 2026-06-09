興勝創建葵涌業成街工廈命名WEST CASTLE 提供24個單位 面積2148呎起

受惠於住宅新盤銷情不俗帶動整體地產市道略為回穩，本港工商舖買賣成交量維持平穩，興勝創建趁勢推出旗下葵涌業成街22號新式工廈項目應市，今日(9日)正式命名為「WEST CASTLE」，全幢樓高21層(不包括4樓、13樓及14樓)，共提供24個單位，建築面積由2,148至全層4,765方呎不等，當中全層單位佔約一半，呎價將參考同區新工廈項目，呎價料由約6,000至7,000元起，意味入場價由約1,400萬元起，目標吸引用家承接。

投資額約 4 億至 5 億

興勝創建執行董事周嘉峯表示，是次項目投資額約4億至5億元，相信全數售出可套現約6億至7億元。項目裝修時尚新穎，部分單位採用L型落地玻璃窗，景緻開揚，採光度極高。全幢樓底高約4.2米，採取無柱方型設計，空間方正實用；而每個單位內均配備三相電、獨立分體式冷氣及獨立洗手間，23樓頂層單位更特設空中花園天台，樓底特高，達4.9米，相當適合作辦公室、工作室等用途。「WEST CASTLE」硬件設施完善，配備2部載客升降機、1部載貨升降機及1部汽車升降機；地下至2樓設有停車場，共提供16個泊車位，而3樓則設有平台花園，為用戶提供休憩空間。