華懋逾19億收購北角台 樓面呎價1.05萬

華懋集團今日(9日)宣布，以逾19億元成功收購位於北角臺1號「北角台」的住宅用地，為集團港島投資組合增添一項策略性資產。 華懋集團主席及獨立非執行董事白禮仁表示，持續在合適時機審慎物色具長遠發展潛力的項目。是次收購反映對香港市場前景的信心，以及穩步優化資產組合。 華懋集團執行董事兼行政總裁張利民補充，北角台為集團於港島的投資佈局帶來策略性補充，亦與專注核心地段、穩健拓展的發展策略一致，將繼續按既定步伐推進投資及業務發展。

北角台位於北角臺1號，現為1幢落成於1983年的22層高住宅大廈，共提供168個住宅單位，實用面積約692至1,694方呎。物業佔地約2.3萬方呎，可建樓面約18萬方呎，以收購價逾19億元計，每呎樓面地價約1.05萬元。物業由老牌業主早年購入自行興建，並持有收租至今。

世邦魏理仕香港資本市場部主管兼執行董事甄浚岷表示，很榮幸能以獨家代理身份，透過私人招標為華懋集團成功收購此宗住宅重建項目。北角台1號作為香港島極少有的大型住宅用地，提供難得的發展潛力及規劃靈活性，加上項目落成後高層可享醉人維多利亞港海景。是次成交反映香港住宅市場具備強韌性及穩固基本面，同時突顯投資者對位於策略性市區、具備可持續增長潛力的優質重建項目的殷切需求。