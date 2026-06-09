熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-09 18:41
更新：2026-Jun-09 18:41

麥當勞賣舖｜鰂魚涌栢蕙苑地舖1.1億售出 現時月租逾29萬

分享：
MCD

麥當勞賣舖｜鰂魚涌栢蕙苑地舖1.1億售出 現時月租逾29萬

adblk4

麥當勞集團近年持續出售本港舖位物業「減磅」，最新以約1.1億元沽出自用多年的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下舖位，舖位面積約7,799方呎，呎價約1.4萬元。據了解，麥當勞現時每月租金約29.4萬元，新買家料享約3.2厘回報。

消息指，新買家為聯億投資發展有限公司(UNI INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED)，該公司董事在2021年亦曾投資工商舖物業，當時斥資約1億元購入葵涌葵喜街38號都會坊61室。

英皇道1060號高層地下麥當勞舖

麥當勞現時每月租金約29.4萬元承租栢蕙苑高層地下舖位，新買家料享約3.2厘回報。(中原工商舖圖片)

翻查資料，麥當勞早於1989年以1.5億元購入栢蕙苑低層地下部分舖位及高層地下舖位，主要作為自用。在2021年麥當勞總公司將高層地下2號舖，總面積約22,527方呎舖位出售予地產代理監管局前主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲，成交價約2.6億元，涉及舖位由超市及食肆租用。

今年3月以9350萬沽美孚新邨舖

麥當勞去年7月底起首階段招標出售8個核心區舖位，迄今已先後售出元朗、旺角、大角咀及銅鑼灣等共6個舖位。今年繼續沽貨行動，包括在3月份以9,350萬元售出萬事達廣場美孚新邨7期地下N60A室的舖位，面積約6,515方呎，成交呎價14,352元。值得留意，此舖位並不在首階段該8個舖位之中，麥當勞集團最初以2,735.2萬元購入舖位，持貨約38年，物業期內升值6,614.8萬元或約2.4倍。

adblk5
金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年2月至5月｜荃灣及黃大仙區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年2月至5月｜離島及觀塘區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年2月至5月｜屯門及東區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年2月至5月｜沙田及葵青區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜東區及九龍城區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜黃大仙區及元朗區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜深水埗區及觀塘區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜油尖旺區及大埔區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜屯門區及沙田區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜灣仔區及荃灣區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜葵青區及南區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜元朗區及西貢區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜中西區及離島區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜北區及觀塘區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年5月至8月｜東區及九龍城區（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務