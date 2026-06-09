麥當勞賣舖｜鰂魚涌栢蕙苑地舖1.1億售出 現時月租逾29萬

消息指，新買家為聯億投資發展有限公司(UNI INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED)，該公司董事在2021年亦曾投資工商舖物業，當時斥資約1億元購入葵涌葵喜街38號都會坊6樓1室。

麥當勞集團近年持續出售本港舖位物業「減磅」，最新以約1.1億元沽出自用多年的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下舖位，舖位面積約7,799方呎，呎價約1.4萬元。據了解，麥當勞現時每月租金約29.4萬元，新買家料享約3.2厘回報。

翻查資料，麥當勞早於1989年以1.5億元購入栢蕙苑低層地下部分舖位及高層地下舖位，主要作為自用。在2021年麥當勞總公司將高層地下2號舖，總面積約22,527方呎舖位出售予地產代理監管局前主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲，成交價約2.6億元，涉及舖位由超市及食肆租用。

今年 3 月以 9350 萬沽美孚新邨舖

麥當勞去年7月底起首階段招標出售8個核心區舖位，迄今已先後售出元朗、旺角、大角咀及銅鑼灣等共6個舖位。今年繼續沽貨行動，包括在3月份以9,350萬元售出萬事達廣場美孚新邨7期地下N60A室的舖位，面積約6,515方呎，成交呎價14,352元。值得留意，此舖位並不在首階段該8個舖位之中，麥當勞集團最初以2,735.2萬元購入舖位，持貨約38年，物業期內升值6,614.8萬元或約2.4倍。