海德園第三輪沽41伙 套現逾3.7億｜柴灣新盤

是次成交單位涵蓋一房、兩房開放式廚房，兩房梗廚及兩房一套連開放式廚房戶型，實用面積約437至573方呎，折實後成交價格約754.4萬元至1,142.6萬元，呎價為約15,791元至21,238元。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，今日(9日)售出41伙一房及兩房單位，合共套現逾3.7億元。是次售出單位包括27伙價單單位及14伙招標單位。

「海德園」至今累售單位突破317伙，累計套現約28.1億元，銷售表現持續亮麗，充分反映市場對項目卓越品質及品牌實力的高度信心。

「海德園」項目設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，媲美私人會所規格，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。海德園交通網絡四通八達，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘直達金鐘及中環商業區，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。