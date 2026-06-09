利嘉閣：工商舖連續3月破400宗買賣登記 近4年半來最旺

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，過去3個月，工商舖已連續按月均突破四百宗的買賣登記，為2022年初(即近4年半)以來首見的連月旺市。據土地註冊處初步臨時數字，2026年5月全港共錄得452宗工商舖物業買賣登記，較4月份的446宗續升近1.4%，已連升4個月，創下自13個月來新高；至於月內登記總值錄得53.96億元，按月跌23.6%，主因是前月有較大額商廈登記抽高基數所致。5月份三大範疇物業登記量錄得兩跌一升，當中以工廈近9%的升幅最凌厲，店舖及商廈則分別跌6.4%及6.3%。此外，總結今年首5個月，工商舖共錄2,037宗登記，按年同比上升11.4%。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量穩步向好，連續3個月破200宗，按月再試高位。數據顯示，5月份工廈買賣登記錄245宗，按月上升8.9%，創下自2025年5月以來的13個月新高；月內工廈登記佔比錄54.2%，較4月份的50.4%按月升3.8個百分點。至於5月份工廈登記總值錄得10.89億元，按月減少3.1%，為近4個月來最少，月內平均每宗均價約444.5萬元。至於今年首5個月累計，工廈共錄1,068宗登記，按年同比上升4.3%。

商廈買賣 90 宗 年內第 3 高

商廈買賣方面，黃應年表示，登記量反覆靠穩，守在90宗的年內相對高水平。今年5月份全月商廈買賣登記量錄得90宗，雖較4月份的96宗微跌6%，但仍穩守年內90宗的相對高水平；不過，月內買賣登記總值則因前月有大額登記抽高基數，故5月出現急跌情況，只錄得18.57億元，按月挫60%，為近3個月最少。至於今年首5個月累計，商廈共錄428宗登記，按年同比升5.4%。

店舖登記穩守逾百宗 涉資大升近九成

店舖表現方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖市道回暖，帶動店舖買賣登記一連3個月維持在逾百宗水平窄幅上落，最新5月份仍處年內次高水平。數據顯示，今年5月份店舖買賣登記共錄得117宗，按月微跌6.4%，表現穩定；此外，月內店舖登記總值則背馳大升87.7%，錄得24.5億元，連升三個月，創近10個月最多，主因月內有一宗逾10億元的大額登記支撐。至於今年首5個月累計，店舖共錄541宗登記，按年同比大升35.6%。