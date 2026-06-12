英國Arch & Bloom在港推售73伙 入場價38萬英鎊(多圖)｜海外樓市

由著名英國發展商Berkeley Group發展，坐落於英國東南部歷史名城Guildford核心地段的全新住宅項目Arch&Bloom，提供73伙，實用面積489至1,067方呎，戶型涵蓋開放式、一至三房單位，落成日期為2029年第一季。現已委任仲量聯行為銷售代理，在港推出全新住宅單位，售價由386,500英鎊起（約404萬港元）。

Arch&Bloom屬Guildford North Street重點重建計劃中的旗艦住宅發展，將全面重塑當地傳統主街面貌，部分車路將改建為行人專用空間，打造集購物、餐飲及休閒於一身的全新生活社區，進一步提升整體城市活力與吸引力。項目由知名建築設計團隊精心打造，採低密度規劃，提供多幢住宅建築。是次推售單位涵蓋開放式、一房至三房戶型，部分單位可飽覽內園景觀及市鎮景致，兼具現代生活與自然氛圍。

Arch&Bloom地理位置優越，交通配套完善。項目距離Guildford火車站僅約7分鐘步程，乘搭火車約33分鐘直達倫敦Waterloo站；屋苑附近設有巴士站，約1.5小時可直達希斯路機場，往返國際交通同樣便捷。

住戶可享一系列專屬會所設施，包括健身室、私人影院、共享工作空間及住客休憩區，並提供24小時禮賓服務，全面照顧住戶生活所需。

項目坐落真正市中心地段，並與區內大型購物設施緊密連接，步行5分鐘範圍內即享超過350間零售商店及餐飲選擇，生活配套一應俱全。同時，項目亦屬理想校網，約16分鐘步程可達多間知名學府，包括University of Surrey、Royal Grammar School及全英排名前列的Guildford High School，對家庭客群具高度吸引力。

除生活便利外，Guildford本身更具備穩健投資基礎。作為Surrey核心城鎮，當地融合深厚英式歷史底蘊與現代經濟發展，並由遊戲產業、人工智能及醫療科研三大產業支撐，吸納大量高收入專業人才，帶動持續租務需求。同時，由於區內受保育政策限制，新盤供應長期稀缺，進一步推升物業的保值及升值潛力，使Guildford成為英國東南部最具韌性的住宅市場之一。