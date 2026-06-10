首5個月一手私宅登記量突破1萬宗 按年激增49% 利嘉閣：近7年最佳上半年｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤市場連月締造逾二千宗的旺市，雖料本月略有回氣，但仍料可連續16個月破千宗，創下近二十年來最長的連月千宗旺市。綜合土地註冊處數據顯示，五月份全港共錄得2,345宗一手私宅買賣登記，總值達279.64億元，較四月的2,512宗及285.33億元分別微跌7%及2%，但量仍為近18個月的第3高，且連續兩個月企穩在二千宗之上，反映入市意欲強勁。值得留意的是，一手私宅登記量已連續15個月維持在逾一千宗以上，而首5個月累計，總登記量已突破1萬宗，達10,232宗，除較去年同期的6,857宗大升49%外，亦為自2020年以來，過去7年以來表現最旺的上半年。
三區登記量錄兩跌一升
按地區劃分，今年五月份全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以港島區的跌幅最顯著，按月大減45%，佔整體登記量比例只有7.8%，主因月內缺乏較有量數的中小型新盤登記，結果令致五月份港島區一手私宅登記量只錄得183宗，按月瀉45%。至於，期內的買賣登記總值也相應減少49%，錄得40.05億元。
九龍區方面，表現一枝獨秀，主要受惠區內有多個新盤群星拱照，銷情理想並錄得大量登記，令區內表現持續跑贏大市。月內登記量較多的新盤為首岸1期及啟德海灣2，兩者共錄得560宗登記，成功推動五月份九龍區一手私宅登記勁錄1,397宗，按月再升17%；月內涉及登記金額也相應同升17%，錄得143.62億元，量值再度冠絕全港三區。
新界區登記量跌額升
至於新界區在沒有太多全新大盤開售下，登記量亦出現回氣，期內表現較突出的主要有2個新盤，一個是大圍柏傲莊3期的288宗，另一則是日出康城海瑅灣I的180宗。五月份新界區一手私宅買賣登記錄得765宗，較四月的985宗下跌22%，交投佔整體比率達32.6%。至於月內新界區買賣登記金額則背馳上升14%，涉資95.97億元，主因月內以中高價物業掛帥。
首岸1期登記量最多新盤 錄338宗
按樓盤分類，首岸1期在五月份錄得338宗登記，成為登記量最多的一手項目，登記總值達26.50億元，平均每宗涉約784萬元；其次為柏傲莊3期的288宗。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為港島南岸6B期DEEP WATER SOUTH的7,151萬元；而壹沐1期的618萬元則為較低平均價者。
6月登記料續守千宗之上 廿年來最長旺市
展望六月份，陳海潮指出，一手新盤經早前連番衝刺後，於五月下旬及六月初略有回氣，並改以中高價物業交投為主，料令量數略有回軟。目前發展商推盤心態仍然積極，惟隨價格有所調升，買家亦相對冷靜觀察市況去向，令整體一手交投暫且放緩。六月份至今未見太多大型全新盤登場，故料可落入月內的一手私宅買賣登記量恐跌逾三成，下試1,550宗水平，雖未能連續3個月破二千宗，但料可連續16個月破一千宗，為自2005年四月以來，相隔近二十年來，表現最長旺的一手市況。