首5個月一手私宅登記量突破1萬宗 按年激增49% 利嘉閣：近7年最佳上半年｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤市場連月締造逾二千宗的旺市，雖料本月略有回氣，但仍料可連續16個月破千宗，創下近二十年來最長的連月千宗旺市。綜合土地註冊處數據顯示，五月份全港共錄得2,345宗一手私宅買賣登記，總值達279.64億元，較四月的2,512宗及285.33億元分別微跌7%及2%，但量仍為近18個月的第3高，且連續兩個月企穩在二千宗之上，反映入市意欲強勁。值得留意的是，一手私宅登記量已連續15個月維持在逾一千宗以上，而首5個月累計，總登記量已突破1萬宗，達10,232宗，除較去年同期的6,857宗大升49%外，亦為自2020年以來，過去7年以來表現最旺的上半年。

三區登記量錄兩跌一升

按地區劃分，今年五月份全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以港島區的跌幅最顯著，按月大減45%，佔整體登記量比例只有7.8%，主因月內缺乏較有量數的中小型新盤登記，結果令致五月份港島區一手私宅登記量只錄得183宗，按月瀉45%。至於，期內的買賣登記總值也相應減少49%，錄得40.05億元。

九龍區方面，表現一枝獨秀，主要受惠區內有多個新盤群星拱照，銷情理想並錄得大量登記，令區內表現持續跑贏大市。月內登記量較多的新盤為首岸1期及啟德海灣2，兩者共錄得560宗登記，成功推動五月份九龍區一手私宅登記勁錄1,397宗，按月再升17%；月內涉及登記金額也相應同升17%，錄得143.62億元，量值再度冠絕全港三區。