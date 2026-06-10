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出版：2026-Jun-10 08:30
更新：2026-Jun-10 08:30

驚見租金屢升 租客決心做業主！荃灣及日出康城兩房「7球」成交｜二手市況

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驚見租金屢升 租客決心做業主！荃灣及日出康城兩房「7球」成交｜二手市況

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租金持續攀升，租金遂決定把握低息環境入市。中原地產荃灣西站第一分行高級資深分區營業經理溫明峯表示，荃灣爵悅庭新近錄得一宗「租轉買」成交，單位為東爵軒低層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔。

溫明峯指，上址業主於去年12月放盤，開價730萬元，最後「零議價」沽出，呎價約15,733元。買家為區內租客，見近年租金升勢持續，遂決定趁低息環境入市。爵悅庭為荃灣西熱門上車屋苑，交通起居方便，雖然上址裝修一般，且業主不設議價，但市場上可睇樓的放盤很少，而下一個最便宜的單位已要770萬元，買家最終果斷承接上址。原業主於2013年以460萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺270萬元，物業期內升值約58.7%

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溫明峯續指，同區新盤熱賣帶動下，荃灣區二手市場氣氛造好，本月暫錄約20宗買賣。

即睇荃灣爵悅庭放盤 (House730)

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日出康城LP6兩房731萬易主

利嘉閣地產將軍澳日出康城分行C組高級市務經理趙洛民稱，該行高級客戶經理王雪兒新近促成將軍澳日出康城LP6 1座中層K室成交，單位實用面積約522方呎，屬兩房間隔，望園景。

趙洛民透露，新買家原為租客，見租金不斷上升，認為買樓更實際，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，經代理介紹上址放盤。客人心儀屋苑鄰近港鐵站及大型商場，起居方便，加上單位間隔四正見使，決定洽購。業主所持單位一直放租，見買家有誠意，以731萬元割愛成交，呎價約14,004元。

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趙洛民補充，該屋苑兩房連開放式廚房單位，最低入場費由約700萬元起。

即睇將軍澳日出康城LP6放盤 (House730)

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