驚見租金屢升 租客決心做業主！荃灣及日出康城兩房「7球」成交｜二手市況

租金持續攀升，租金遂決定把握低息環境入市。中原地產荃灣西站第一分行高級資深分區營業經理溫明峯表示，荃灣爵悅庭新近錄得一宗「租轉買」成交，單位為東爵軒低層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔。

溫明峯指，上址業主於去年12月放盤，開價730萬元，最後「零議價」沽出，呎價約15,733元。買家為區內租客，見近年租金升勢持續，遂決定趁低息環境入市。爵悅庭為荃灣西熱門上車屋苑，交通起居方便，雖然上址裝修一般，且業主不設議價，但市場上可睇樓的放盤很少，而下一個最便宜的單位已要770萬元，買家最終果斷承接上址。原業主於2013年以460萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺270萬元，物業期內升值約58.7%。