海盈山4B期｜首推價單75伙 最平1342萬 折實平均呎價29448元｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(10日)公布首張價單，涉及75伙，全為兩房單位。提供最高18%折扣優惠，折實售價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元。

現樓單位明日開放參觀 同步收票

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「海盈山」第4B期首張價單價錢已參考項目第4A期及港島南區單位成交價，現樓示範單位將於明日(11日)起開放予公眾人士參觀，同步開始收票，最快下周開售。