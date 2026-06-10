海盈山4B期｜首推價單75伙 最平1342萬 折實平均呎價29448元｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(10日)公布首張價單，涉及75伙，全為兩房單位。提供最高18%折扣優惠，折實售價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元。
現樓單位明日開放參觀 同步收票
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「海盈山」第4B期首張價單價錢已參考項目第4A期及港島南區單位成交價，現樓示範單位將於明日(11日)起開放予公眾人士參觀，同步開始收票，最快下周開售。
「海盈山」第4B期首張價單75伙實用面積介乎484至546方呎，包括50伙兩房開放式廚房及25伙兩房梗廚單位，以面向園林綠化景觀為主。價單售價由1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價介乎33,591元至38,716元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價介乎27,545元至31,747元。
入場單位屬484呎兩房開廚
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，入場單位為第1B座6樓D室，實用面積484方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,342.7萬元，折實呎價27,742元。最低呎價單位為第1B座6樓E室，實用面積499方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,374.5萬元，折實呎價27,545元。
太古地產住宅業務董事杜偉業指，今年本港樓價累計升幅超過一成，而一手成交首5個月錄得逾1萬宗，相信樓市走勢健康發展。
信和置業執行董事田兆源指出，「海盈山」享有港鐵及商場兩大優勢，加上是次推出的兩房戶型備受市場追捧，料項目銷情理想。
翻查資料，「海盈山」第4A期於2023年7月首推88伙，當時折實平均呎價27,989元，即第4B期定價上調約5.2%。發展商稱，第4B期首張價單較第4A期最後推出的單位提價幅度達22%，
至於港島南岸系列對上一個開價新盤為「DEEP WATER SOUTH」第6A期，今年3月首推93伙，當時折實平均呎價29,055元。
「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔多元化，涵蓋兩房至四房，實用面積介乎484至1,517方呎，主打兩房及三房單位，另設15個特色單位，實用面積介乎446至2,291方呎。