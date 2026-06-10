海盈山4B期首推價單75伙 中原地產李巍：開價尚算克制｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(10日)公布首張價單，涉及75伙，全為兩房單位。提供最高18%折扣優惠，折實售價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，項目今批75伙折實平均呎價與對上港島南岸物業首張價單均價相近。近期一手市場熾熱，承接力強勁，項目坐擁黃竹坑站上蓋的頂級地利，而港島鐵路盤向來供應短缺；加上具備現樓即買即住、或即時放租的彈性，開價尚算克制，相信認購反應將非常熱烈。