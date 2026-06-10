海盈山4B期首推價單75伙 中原地產李巍：開價尚算克制｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(10日)公布首張價單，涉及75伙，全為兩房單位。提供最高18%折扣優惠，折實售價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，項目今批75伙折實平均呎價與對上港島南岸物業首張價單均價相近。近期一手市場熾熱，承接力強勁，項目坐擁黃竹坑站上蓋的頂級地利，而港島鐵路盤向來供應短缺；加上具備現樓即買即住、或即時放租的彈性，開價尚算克制，相信認購反應將非常熱烈。
李巍稱，政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」，預期整個南區未來將加速轉型為國際級的高端休閒及旅遊核心地段。這項重大規劃無疑為區內物業價值注入強心針，長線租賃需求與升值潛力均可看高一線，相信能吸引大批實力投資者及收租客攜手入場。作為進駐港島南岸最後階段的珍罕現樓機會，預料項目認購反應將極其熱烈。
「海盈山」第4B期首張價單75伙實用面積介乎484至546方呎，包括50伙兩房開放式廚房及25伙兩房梗廚單位。價單售價由1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價介乎33,591元至38,716元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價介乎27,545元至31,747元。
入場單位為第1B座6樓D室，實用面積484方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,342.7萬元，折實呎價27,742元。最低呎價單位為第1B座6樓E室，實用面積499方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,374.5萬元，折實呎價27,545元。
「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔多元化，涵蓋兩房至四房，實用面積介乎484至1,517方呎，主打兩房及三房單位，另設15個特色單位，實用面積介乎446至2,291方呎。