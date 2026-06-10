中原城市租金指數CRI最新報133.27點 按月升1.26%近12個月最多｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月份中原城市租金指數CRI最新報133.27點，按月升1.26%，升幅是2025年5月後12個月以來最大。除受惠本地用家支持外，近期部份地區有外地學生開始搶先預租單位，刺激租賃宗數增加，租金升幅擴大，租務旺季有望提早來臨。CRI連升6個月共3.21%，再升破上月131.61點高位，指數連續4個月創歷史新高。隨著暑假臨近，租盤需求殷切，相信租金升勢持續，料第三季CRI挑戰137點，只要再升3.73點或2.80%便達到。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報139.51點，按月升1.27%。CRI(中小型單位)報135.77點，按月升1.31%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)單月升幅均為12個月最大，指數齊升6個月，分別累升3.23%及3.19%，兼同樣連續4個月創歷史新高。CRI(大型單位)報116.60點，按月升1.01%，指數升穿今年3月115.93點高位，創歷史新高。

四區租金連續3個月三升一跌。港島CRI_Mass報130.15點，按月升1.53%，升幅10個月以來最大，連升5個月共4.61%，指數連續3個月創歷史新高。九龍CRI_Mass報126.90點，按月升1.94%，升幅12個月以來最大，連升3個月共4.39%，指數連續2個月創歷史新高。新界西CRI_Mass報161.59點，按月升1.54%，升幅7個月以來最大，連升2個月共2.40%，指數升破2025年10月160.03點高位，創歷史新高。新界東CRI_Mass報155.31點，按月跌0.77%，連跌2個月共2.15%，指數仍為歷史第10高。

租金升幅逾 9% 全屬二線屋苑

在121個CRI大型成份屋苑中，2026年首5個月有78個(即64.5%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升，九龍佔26個，港島19個，新界東17個，新界西16個。租金升幅逾9%的有6個，全屬二線屋苑，包括大埔中心升10.86%，帝后華庭升10.59%，碧瑤灣升9.42%，爵悅庭升9.32%，縉城峰升9.09%及皇府山升9.04%。而傳統主要大型一線屋苑租金升幅卻較少，太古城升5.54%，美孚新邨升3.22%，嘉湖山莊升1.96%，沙田第一城升0.67%。

至於22個豪宅屋苑，首5個月有13個(即59.1%)屋苑租金按年錄得上升。租金升幅逾5%的有4個，分別為嘉雲臺升10.82%，帝景園升9.25%，半山壹號升8.19%及貝沙灣升5.42%。