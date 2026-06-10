首岸周日首輪開賣80伙 入場價688萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(10日)正式上載首輪銷售安排，將於周日(14日)發售80伙, 折實售價由688.05萬元起，折實呎價由20,225元起。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第4期首輪銷售安排共涉80伙，戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括71伙兩房單位及9伙三房單位，單位實用面積由338至585方呎，價單售價由756.1萬至1,406.2萬元，價單呎價由22,226至24,799元，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由688.05萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225至22,567元。