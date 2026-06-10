首岸第4期周日首輪開賣80伙 入場價688萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(10日)正式上載首輪銷售安排，將於周日(14日)發售80伙, 折實售價由688.05萬元起，折實呎價由20,225元起。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第4期首輪銷售安排共涉80伙，戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括71伙兩房單位及9伙三房單位，單位實用面積由338至585方呎，價單售價由756.1萬至1,406.2萬元，價單呎價由22,226至24,799元，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由688.05萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225至22,567元。
最低呎價單位為5樓A室，實用面積585方呎，三房間隔，折實售價1,183.18萬元，折實呎價20,225元；最低售價單位為3樓B室，實用面積338方呎，兩房間隔，折實售價688.05萬元，折實呎價20,357元。
首輪銷售將於周六(13日)下午1時截止登記，銷售將分為A組及B組，A組須選購2至4伙指定單位；B組須選購1至2伙指定單位。
「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。