灣仔道83號商廈全層靚裝出售 意向呎價不足8000元｜商廈市況

受惠於本年度首季新股上市（IPO）市場向好，帶動核心區金融及相關專業服務行業發展蓬勃。據港交所最新數據公布，本港首季 IPO 總集資額高達 1,104 億元，較上年同期大幅上升近六倍。隨著商廈造價回落，加上金融業需求略為上升，不少企業用家及投資者把握入市優質物業作自置辦公室或長線投資的機會。有業主看準市場對全層商廈寫字樓的殷切需求，委託中原（工商舖）作獨家代理推售灣仔道83號16樓全層物業，意向呎價約7,900元，總意向價約1,742萬元。

中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮洋威表示，是次獨家代理物業位於灣仔灣仔道83號16樓全層，建築面積約2,206方呎，意向呎價約7,900元；若以意向呎價計算，總意向價約1,742萬元，為港島區矜罕之放售單位，以「現狀」及交吉形式出售，配有精緻裝修，可為新買家省卻裝修時間與資金成本，屬即買即用物業。馮洋威補充，物業樓高26層，配備2部載客升降機。內部間隔四正實用，樓底高度約3.15米。用戶可享有獨立大堂空間及全層專屬的獨立洗手間，隱私度及靈活度都極高，十分適合作為金融機構、專業服務、半零售、健身中心、私人會所或醫療中心等多種行業用途。

馮洋威指，是次放售物業地理位置亦極具優勢，交通配套成熟，由大廈步行至港鐵灣仔站僅需約 3 分鐘，鄰近亦設有電車及多條巴士路線，往返港九各區均便利快捷。大廈基座地下至3樓為商舖用途，能為上層寫字樓帶來協同效應與人流。此外，物業周邊鄰近會展中心、金鐘及銅鑼灣等商廈核心區，與中環廣場、合和中心、時代廣場等知名指標商廈近在咫尺，具商貿協同效應，商業氣氛濃厚。

馮洋威分析，灣仔區作為本港傳統商業核心區，商廈物業向來具備強勁的抗跌力，承租能力亦相對較高。是次推售的物業不僅間隔實用、裝修完善，其呎價低於8,000元的訂價更大幅低於區內同類型全層物業，極具競爭性。在現時本港金融市場利好因素與實質用家支持的利好因素帶動下，預料此類具備高實用率及核心地理優勢的「超筍」全層物業，將迅速吸引長線投資者及跨國專業機構的關注，並有望於短期內獲得承接。