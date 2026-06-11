首5個月二手私宅登記破2萬宗 按年大升近46% 近5年最旺上半年｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連月高登記量支撐上半年二手私宅買賣極為暢旺，首5個月已突破2萬宗水平，共錄20,561宗，除較去年同期的14,116宗大升近46%外，亦創下近5年最佳上半年表現。根據土地註冊處數字所得，2026年五月份，全港共錄4,289宗二手私宅買賣登記（數字主要反映四月中旬至五月上旬期間的市場實況），較四月份的4,331宗微跌1%，但仍為過去25個月的第3高，且連續14個月維持逾三千宗的高水平，而近3個月更連月突破四千宗，為4年半以來的超旺水平。五月份登記總值按月增加5%，錄353.29億元，也創下近48個月新高。

九個價格組別登記量六升三跌 今年五月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得六升三跌，當中以樓價2,001萬至5,000萬元組別的升幅最顯著，按月升21%，至183宗登記；1,201萬至2,000萬元及1億元以上者各升15%及13%，各錄359宗及9宗。不過，登記量佔比最多的銀碼類別，即400萬元以下者卻成為跌幅最大的類別，共錄1,191宗，按月跌9%，故拖低整體宗數。此外，樓價401萬至600萬元及801萬至1,000萬元者，按月各跌3%及2%。

三區登記量兩升一跌 九龍區按月跌 8% 按全港三區作分析，五月份港九新界三區登記量錄得兩升一跌。當中，九龍區登記量按月跌8%，月內錄1,320宗登記；港島區按月升2%，錄得1,019宗登記；至於新界區則升3%，共有1,950宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則六跌四升，當中以旺角/油麻地區的跌幅最大，月內有212宗登記，按月少27%。至於土瓜灣區及屯門區也分別錄得26%及7%的跌幅，前者錄192宗，後者有164宗登記。

十大活躍屋苑錄 416 宗登記 按月升 12% 此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得八升兩跌，其中以峻巒的升幅最大，月內錄得26宗登記，按月急漲1倍；其次美孚新邨及太古城也分別升46%及38%，各錄38及44宗登記。至於，登記量錄得下跌者，以嘉湖山莊升跌幅最大，按月大減22%，共錄得40宗登記，而匯璽也跌18%，錄23宗登記。至於日出康城蟬聯登記量最活躍的屋苑，錄122宗，按月微升7%。此外，五月份十大活躍屋苑總計登記量共有416宗，較四月份的371宗上升12%。