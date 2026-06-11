折實均呎29448元 海盈山4B期 價單首推75伙 兩房1342萬入場

一 手市況持續活躍，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期昨公布首張價單共75伙，全屬兩房單位，提供最高18%折扣優惠。折實價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元，較同系列第4A期3年前首批高約5%。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首批定價參考同系列4A期及港島南區項目成交價等，形容為「港島南岸至盈價」。首批單位實用面積484至546方呎，價單設有3款付款方法，以最高18%折扣優惠計算，折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，入場單位為1B座6樓D室，實用面積484方呎，折實呎價27,742元。
現樓單位今日起開放參觀
太古地產住宅業務董事杜偉業指，今批單位享園林景觀，樓市今年表現暢旺，料繼續健康發展。信置執行董事田兆源指，現樓單位今日起對外開放，並開始收票，最快下周開售。翻查資料，「海盈山」第4A期於2023年7月首推88伙，當時折實平均呎價27,989元，即第4B期定價高約5.2%。至於港島南岸系列對上一個開價新盤為「DEEP WATER SOUTH」第6A期，今年3月首推93伙，當時折實平均呎價29,055元。
首岸4期周日首輪開賣80伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日首輪發售80伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，推售單位涉71伙兩房及9伙三房，實用面積338至585方呎，扣除最高9%折扣優惠，折實價由688.05萬至1,279.64萬元，折實呎價20,225至22,567元，折實平均呎價21,290元。入場單位為3樓B室兩房，實用面積338方呎，折實呎價20,357元，將於周六下午1時截票。