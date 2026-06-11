折實均呎29448元 海盈山4B期 價單首推75伙 兩房1342萬入場

一 手市況持續活躍，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期昨公布首張價單共75伙，全屬兩房單位，提供最高18%折扣優惠。折實價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元，較同系列第4A期3年前首批高約5%。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首批定價參考同系列4A期及港島南區項目成交價等，形容為「港島南岸至盈價」。首批單位實用面積484至546方呎，價單設有3款付款方法，以最高18%折扣優惠計算，折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。