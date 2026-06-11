仲量聯行：發展商加價不再克制 主要區域新盤首批開價較4年低位反彈15%｜樓市數據

仲量聯行今天(11日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去4年的低位反彈約15%。
仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎。踏入2026年，定價策略轉為進取，熱門項目的個別單位與首批價單單位加幅高達30%。
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部分熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而，加息機會增加，下半年新盤的加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。
以一向較受買家歡迎的港鐵鐵路沿線住宅發展項目為例，均顯示近期價格穩定及呈輕微復甦的趨勢。將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」於去年1月推出，首批折實平均呎價約14,000至15,000元。至今年初，同區「海瑅灣I」新一批單位，折實平均呎價升至約15,500至16,000元，短時間內升幅超過10%。
大圍「柏傲莊III」於今年重推，首批折實平均呎價約21,344元，銷售期間多次加價，部分優質單位呎價高逾25,000元。重推的平均呎價較2021年首批折實平均19,999元上升約6.7%。雖然尚未完全收復2021年高峰水平，但已較市場低位有明顯改善。
BLUE COAST較首批單位定價升最多36%
黃竹坑港鐵站上蓋港島南岸「BLUE COAST」系列於2024年首次推出時，折實平均呎價約21,000至22,000元。今年最新價單及成交顯示優質單位呎價企穩在25,000至30,000元，部分高層四房單位呎價更超過30,000元，較首批單位定價上升約19%至36%。雖然價格較過去4年低位大幅改善，但仍較2021年高峰時期推出的住宅項目，如同區「晉環」首批單位平均呎價約29,689元，低約10%至20%。
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，最受內地買家追捧的啟德發展區，其新盤定價錄得最強勁的反彈。區內於2023至2024年推出的住宅項目首批呎價普遍介乎16,000至20,000元，今年區內新盤的優質單位平均呎價已升至23,000元以上，顯示發展商的叫價能力明顯提升。