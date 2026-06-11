仲量聯行：發展商加價不再克制 主要區域新盤首批開價較4年低位反彈15%｜樓市數據

仲量聯行今天(11日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去4年的低位反彈約15%。

仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎。踏入2026年，定價策略轉為進取，熱門項目的個別單位與首批價單單位加幅高達30%。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部分熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而，加息機會增加，下半年新盤的加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。