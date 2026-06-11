首岸第4期最快周末再加推 全盤累售580伙套現近50億｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日(14日)首輪銷售80伙，第1期及第3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現約49.8億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第4期公佈首兩張價單後，市場反應踴躍，視乎情況最快周末再加推。目前客以用家為主，佔整體約6至7成。 韓家輝指，集團本年度暫售逾2,600伙，套現約295億元，已接近上年的逾2,700伙及約297億元；而(二)部本年度暫累沽1,476伙，套現逾181億元，已超過上年全年的1,219伙及約160億元。

被問及樓市市況，韓家輝指整體呈正面，認為內地限制資金外流並不會對本港樓市構成影響。此外，他透露同系大角咀新盤「利奧坊」第6期示範單位正準備中，預計最快第三季推售。 夥中信銀行 ( 國際 ) 推「星級特惠按揭計劃」 項目夥中信銀行(國際)為買家提供「星級特惠按揭計劃」，尊享特惠按揭利率低至H + 1%（P–2.05%）及額外FWC積分，可兌換台北來回機票一套。 中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德表示，非常高興再次與恒基地產攜手合作，隨著香港私人住宅市場築底回暖，買家入市意欲提升，希望助力買家捉緊置業機會。