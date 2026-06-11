ONE STANLEY「雙破頂」2.68億沽洋房 即日起調高部份單位內部指引價｜赤柱豪宅

剛成交之2號洋房「Crete」之名源自於地中海北部的克里特島，是希臘乃至西方文明的源頭，象徵文明的源頭及富庶土地。2號洋房實用面積為4,732方呎，屬四房四套連書房套、3個儲物房、家庭廳、工作間、工人房、前後花園、天台及泳池間隔。洋房地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.5米，氣度非凡。客飯廳空間分明，最長逾12米，外接特大落地玻璃趟門連接花園及泳池，花園面積達1,608方呎，可享無遮擋壯麗海景，住戶可在私家泳池內一邊享受壯麗海景一邊暢泳，豪宅氣派盡現。洋房嚴選頂級家電配備，廚房選用意大利皇室御用櫥櫃品牌「Officine Gullo」、美國頂級冰箱品牌「SUB ZERO」雪櫃，以及德國頂級家電品牌「GAGGENAU」之爐具，打造出貴族生活品味。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，成交再創新高。位於項目最前排「ASTA AVENUE」的臨海2號洋房，剛透過招標形式以成交價2.68億元售出，呎價高達約56,636元，成交價及呎價雙雙創項目本年度新高。

洋房設有私人升降機直達每一樓層，一樓為寢區層，設有3個套房及家庭室，所有套房均享有全海景，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室及衣帽間，外接露台，享南海醉人美景。主人浴室與睡房同向，住戶可一邊浸浴同時欣賞壯闊海景，浴室採五件套設計，配備雙洗滌盆、坐廁、浴缸及淋浴間，更設有美國著名品牌「Raychem」之地暖系統及丹麥衛浴潔具品牌「Vola」毛巾暖架；而位於同層之書房亦設有浴室，配備貼心周到。

新買家為本港商人，鍾情項目可享無際海景，景觀較南區其他物業優勝，加上鄰近設有優質學府，可為子女提供優越的學習及成長環境，故採用120天即供付款計劃，斥資2.68億元購入該洋房，呎價高達約56,636元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，加上項目位於港島南赤柱傳統豪宅地段，區內全新低密度大型豪宅項目及獨立洋房供應極為稀缺，而擁有私人升降機的獨立洋房更是難得，故此成為買家搶購對象。「ONE STANLEY」集多項優勢於一身，持續吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀，至今已售出47伙，總成交金額接近50億元，成績令人鼓舞。