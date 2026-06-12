50指標屋苑上周買賣按周跌25% 利嘉閣：失守百宗水平 創十五周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手指標屋苑經歷過去三個月共14周持續衝刺後，終見略為回氣，按周錄得較顯著的調整，失守百宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（1/6—7/6）共錄90宗買賣個案，較前周（25/5—31/5）的120宗減少25%，創自今年二月中農曆新年以後的十五周新低。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區交投量兩降一升 九龍及新界雙雙減少 按地區劃分，上周九龍及新界兩區交投量雙雙減少，港島區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄39宗交投，較前周的62宗減少37%，其中將軍澳中心及維景灣畔各錄1宗買賣，按周減幅分別達83%及75%；麗港城及港灣豪庭分別錄得2宗及1宗成交，按周各自減少67%；海逸豪園交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；將軍澳廣場及宇晴軒各自僅錄1宗買賣，按周減幅亦分別有50%；黃埔花園及海濱南岸各錄4宗及3宗成交，按周分別減少33%及40%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄36宗買賣，較前周的46宗減少22%，其中新港城及映灣園各錄1宗及2宗交投，分別按周減少67%及60%；綠楊新村及YOHO Town分別錄得1宗及2宗買賣，按周減幅各達50%；錦繡花園期內錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%；嘉湖山莊交投量由前周的9宗，減少11%至上周的8宗。

「零成交」屋苑按周增 42% 至於，港島區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的12宗增加25%，其中康怡花園錄得4宗成交，按周增幅達1倍；不過，太古城及藍灣半島各錄4宗及1宗交投，分別按周減少43%及50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加42%，當中港島區及九龍區各佔2個及7個屋苑，新界區則佔8個。