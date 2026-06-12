租盤渴市！荃灣西屋苑一房搶手 成交呎租最高逾60元｜租賃市況

丘漢偉透露，新租客為年青夫婦，鍾情映日灣鄰近荃灣西站及多個大型商場，交通及起居便利，由於租盤選擇不多，故迅速租入上址。業主於2023年以592萬元買入單位，現享租金回報約3.6厘。資料顯示，映日灣位於荃灣西楊屋道88號，共有3座，提供840伙。

中原地產荃灣如心廣場分行首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣區本月暫錄約40宗租務成交，當中映日灣佔3宗，實用呎租約62元。分行新近促成映日灣3座中層I室租賃成交，單位實用面積約298方呎，一房間隔，以月租1.8萬元租出，呎租約60.4元。

租務需求持續殷切，荃灣西一帶租盤供應持續緊張，新近連錄一房單位租務成交，呎價最高超過60元。

柏傲灣業主年初買入享 3.8 厘回報

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信稱，分行促成柏傲灣1B座高層G室租賃成交，單位實用面積約389方呎，一房間隔，望城市景，年輕租客即睇即租，月租2萬元成交，呎租約51.4元。業主於今年1月以630萬元購入單位，現享租金回報約3.8厘。

林恩信續稱，荃灣西一帶租盤供應持續緊張，以柏傲灣為例，一房單位目前僅有1個放盤。由於選擇有限，租客於睇樓後一般極速拍板。資料顯示，柏傲灣位於荃灣西永順街51號，2018年入伙，共有4座，提供983個單位。