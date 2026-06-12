海外樓市｜按息攀升！ 英國逾三分二地區租平過供

雖然近年英國租金高踞不下，然而當地房地產平台Rightmove最新報告顯示，英國樓市出現自2025年6月以來首次逆轉「租平過供」，現時全英平均每月私樓租金為1,547英鎊(約16,230港元)；同時，新造物業按揭平均每月供款升至約1,670英鎊(約17,520港元)，意味目前在英國選擇「租樓」比「供樓」平均每月平123英鎊(約1,290港元)。而且最新全英有高達三分之二非中央政府地方行政區域(Local authority areas)均呈現「租平過供」現象，與今年2月份時的比例相比，增幅超過一倍。

供樓負擔上升，離不開按揭貸款利率攀升。今年2月，英國兩年期固定按揭貸款平均利率仍維持在4.24厘水平。然而，截至4月數據，平均利率已顯著攀升至5.35厘。若以現時全英平均放盤叫價373,971英鎊為例，假設買家支付20%首期、還款期為30年，如利率為4.24厘，每月供款為1,470英鎊；惟當利率已攀升至5.35厘，每月供款增至1,671英鎊，增幅13.6%，即201英鎊。

減息時間表不明朗 潛在買家轉租樓

有業內人士指，新造按揭供款在短時間內出現相當急劇增幅。在目前利率維持高企、且減息時間表不明朗下，每月供樓成本已超越平均租金，相信未來會有更多潛在買家選擇暫時轉為租樓。