樓市復甦 定價轉進取 仲量聯行：熱門新盤個別單位加價30%

香港樓市氣氛回暖，仲量聯行最新發布的《香港住宅銷售市場綜述》表示，樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去4年的低位反彈約15%。當中熱門項目個別單位與首批價單單位加幅高達30%。
一改保守定價策略 不再低價求量
仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2%至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎，踏入2026年定價策略轉為進取。該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部分熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而加息機會增加，下半年新盤加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。
以一向較受買家歡迎的港鐵鐵路沿線住宅發展項目為例，均顯示近期價格穩定及呈輕微復甦的趨勢。將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」於去年1月推出，首批折實平均呎價約1.4萬至1.5萬元。至今年初同區「海瑅灣I」新一批單位，折實平均呎價升至約1.55萬至1.6萬元，短時間內升幅超過10%。
BLUE COAST較首批升最多36%
黃竹坑港鐵站上蓋「BLUE COAST」系列於2024年首次推出時，折實平均呎價約2.1萬至2.2萬元。今年最新價單及成交顯示優質單位呎價企穩2.5萬至3萬元，部分高層四房戶呎價更逾3萬元，較首批單位定價升約19%至36%。雖然價格較過去4年低位大幅改善，但仍較2021年高峰時期推出的住宅項目，如同區「晉環」首批單位平均呎價約29,689元，低約10%至20%。
該行研究部資深董事鍾楚如指，備受內地買家追捧的啟德區，其新盤定價錄最強勁反彈。區內於2023至2024年推出的住宅項目首批呎價普遍約1.6萬至2萬元，今年區內優質戶平均呎價升至逾2.3萬元，顯示發展商叫價能力明顯提升。