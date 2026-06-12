滶蘊今日價單發售28伙 九龍塘站戶外廣告首曝光｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(12日)以價單形式發售28伙，包括3伙一房及25伙兩房單位，於招標時段購入四房雙套以上單位享提名權，被提名人可獲3.5%售價折扣，扣除5%售價折扣、3.5%尊貴業主提名優惠及樓價6%提前成交現金回贈後，折實售價由約949.68萬至1,906.13萬元，折實呎價介乎29,665元至36,123元。

鄰近港鐵九龍塘站 瑰麗級低密度大宅風範

「滶蘊」鄰近港鐵九龍塘站,該站作為港鐵東鐵線、觀塘線及未來中鐵線(規劃中)的交匯點，四通八達。向南一線直達港島商業中樞，與國際金融脈搏同步； 向北銜接跨境路網，貫通大灣區核心城市，布局未來視野。為凸顯其九龍核心傳統低密度地段，發展商今日特意於港鐵九龍塘站豎立巨型戶外廣告，讓市民體驗感受瑰麗級低密度大宅風範及百年花園城市貴族底藴。