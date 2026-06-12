滶蘊今日價單發售28伙 九龍塘站戶外廣告首曝光｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(12日)以價單形式發售28伙，包括3伙一房及25伙兩房單位，於招標時段購入四房雙套以上單位享提名權，被提名人可獲3.5%售價折扣，扣除5%售價折扣、3.5%尊貴業主提名優惠及樓價6%提前成交現金回贈後，折實售價由約949.68萬至1,906.13萬元，折實呎價介乎29,665元至36,123元。
鄰近港鐵九龍塘站 瑰麗級低密度大宅風範
「滶蘊」鄰近港鐵九龍塘站,該站作為港鐵東鐵線、觀塘線及未來中鐵線(規劃中)的交匯點，四通八達。向南一線直達港島商業中樞，與國際金融脈搏同步； 向北銜接跨境路網，貫通大灣區核心城市，布局未來視野。為凸顯其九龍核心傳統低密度地段，發展商今日特意於港鐵九龍塘站豎立巨型戶外廣告，讓市民體驗感受瑰麗級低密度大宅風範及百年花園城市貴族底藴。
不少早前招標購入「滶蘊」三、四房大宅買家表示，鍾情項目鄰近九龍塘站，過往政府推出的高才通及專才家庭計劃，帶動高端家庭來港住屋需求。「滶蘊」附近國際學校及名校林立，是傳統的「學區房地段」，屬全新低密度超級豪宅項目，矜貴罕有，故吸引具實力買家考慮購入一、兩房單位作為長線收租用途。項目迄今已接獲數百宗查詢，當中有買家表示有意購入超過1伙。
迄今累售43伙 套現逾24億
「滶蘊」目前累售43伙瑰麗級大宅，套現逾24億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高，平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。當中四房天台特色戶成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。