新盤大手客入市5月再升10%！連續兩月破百宗 豪客掃柏傲莊及PORTO共13伙

全面撤辣後，新盤市場大手客入市表現持續活躍。據中原地產最新數據顯示，今年5月份新盤市場共錄得153宗大手客入市個案，較4月份的139宗按月上升約10%，為市場連續第二個月錄得逾百宗的大手交投個案。有超大手客更動用逾1.5億元連環購入13個單位。 首 5 個月大手客掃 1540 伙飆 1.5 倍 涉資逾 145 億 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，縱觀今年表現，一手市場大額資金入市步伐明顯較去年加快。2026年首5個月，新盤市場累計錄得563宗大手客入市個案，總金額逾145.4億元。與去年同期的253宗及49.8億元相比，分別大幅上升約1.2倍及1.9倍。若按購入單位數量計算，今年首5個月大手客合共購入1,540伙，較去年同期的600伙，大幅飆升超過1.5倍，反映撤辣後資金掃貨規模持續擴大。

紅磡首岸錄 60 宗居首 柏傲莊吸金 11.75 億 單計5月份，大手客合共購入384個新盤單位，總入市金額達35.6億元。月內最多大手客入市的新盤排行中，紅磡「首岸」表現最為突出，以60宗大手成交、共掃入140伙高居榜首，涉資11億元，並佔月內大手客宗數近四成。大圍「柏傲莊」則以36宗成交、涉及95伙居第二，而涉資高達11.75億元，成為大手客單月吸金量最高的新盤。 啟德區新盤同樣備受大手客追捧，其中「啟德海灣」錄得18宗、涉42伙，「DOUBLE COAST」錄得5宗、涉25伙。至於土瓜灣「壹沐」上月錄得9宗大手個案、涉及18伙，涉資1.23億元。

一客兩食佔逾七成半 極大手客錄 8 宗 若按購入單位數量劃分，5月份的大手客分布以「一客兩食」的輕量級投資者佔絕大多數。其中，購入2伙的個案錄得116宗，佔整體大手成交逾七成半；購入3伙及4伙的則分別錄得19宗及10宗。 至於一口氣掃入5伙或以上的極大手客，則由4月份的29宗，減至5月份的8宗。不過，月內亦不乏大額掃貨個案，當中最大宗成交為一名普通話拼音名字的買家，動用逾1.5億元連環購入多達13個單位，包括大圍「柏傲莊」3期9伙，涉1.19億元；以及鴨脷洲「PORTO」共4伙，涉3,737萬元。其次是有買家以公司名義，斥資5,808萬元一口氣購入「首岸」8伙。

發展商加價 6 月一手成交料回落三成 陳永傑稱，自政府全面撤銷辣招後，非本地買家及公司名義買家的入市印花稅成本大幅降低，加上本港物業價格已從高位顯著調整，吸引本地傳統實力資金及內地資金流入一手市場，並傾向採取「一客多食」的方式入市，購入作收租為主，因為近年有大量人才和學生來港。 對於後市展望，陳永傑指出，由於近期不少新盤銷情理想後紛紛調高售價，部分買家對新定價仍需要時間消化，加上市場上的平價貨尾正逐步減少，預計6月份一手成交量將回落至約1,500宗，較5月份減少近三成。