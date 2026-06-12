CCL連漲兩周共0.43% 中原：九龍區樓價年內升幅逾一成｜樓價走勢

二手樓價走勢造好，中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周升0.11%，是5月22日中證監整治非法跨境證券活動及中銀香港上調290萬至1,000萬按揭借貸額現金回贈當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行調高小額貸款回贈，利好樓市，加上新盤銷情良好，二手交投亦保持活躍，CCL連升2周共0.43%，進一步升穿158點，再創2023年9月底後141周(逾2年半)新高。CCL只要再升6.88點或4.35%，便會到達第三季目標165點。樓價今年暫累升近一成，並已較去年低位回升近兩成，美伊戰事前景未明，環球股市波動，恒指曾一度失守24,000點關口，憂慮中證監收緊跨境投資政策，而且聯儲局第四季可能轉向加息，或影響未來樓價升勢放緩。