CCL連漲兩周共0.43% 中原：九龍區樓價年內升幅逾一成｜樓價走勢

二手樓價走勢造好，中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周升0.11%，是5月22日中證監整治非法跨境證券活動及中銀香港上調290萬至1,000萬按揭借貸額現金回贈當周的市況。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行調高小額貸款回贈，利好樓市，加上新盤銷情良好，二手交投亦保持活躍，CCL連升2周共0.43%，進一步升穿158點，再創2023年9月底後141周(逾2年半)新高。CCL只要再升6.88點或4.35%，便會到達第三季目標165點。樓價今年暫累升近一成，並已較去年低位回升近兩成，美伊戰事前景未明，環球股市波動，恒指曾一度失守24,000點關口，憂慮中證監收緊跨境投資政策，而且聯儲局第四季可能轉向加息，或影響未來樓價升勢放緩。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.99%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升17.22%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.38%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至17.36%。6月9日柴灣「海德園」第1期價單發售78伙沽41伙，10日黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期公佈首張價單75伙，半山波老道「21 BORRETT ROAD」第2期「應天」首推16伙招標，11日恒生指數一度失守24,000點關口，12日九龍塘「滶蘊」首輪價單發售28伙，14日紅磡「首岸」4期(第5座)首輪發售80伙，對本地二手樓價的影響將於2026年7月初公布的CCL才開始反映。
四區樓價連續3周「兩升兩跌」
四區樓價表現方面，連續3周呈「兩升兩跌」。新界東CCL_Mass報171.55點，按周漲1.26%，指數創2023年9月中後142周(逾2年半)新高。九龍CCL_Mass報159.39點，按周升0.32%，連升2周共2.07%，指數創2023年8月初後148周(近3年)新高。
新界西CCL_Mass報143.56點，按周跌0.75%，結束5周連升，指數仍為2023年10月底後137周(逾2年半)第3高。港島CCL_Mass報158.13點，按周挫1.89%，連跌3周共2.85%，指數仍為2023年10月底後136周(逾2年半)第6高。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.63點，按周回落0.3%，終止3周連升。CCL(中小型單位)報158.22點，按周跌0.17%，連升10周後回軟。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣仍為2023年9月初後143周(逾2年半)次高。CCL(大型單位)報157.64點，按周漲1.66%，結束2周連跌，指數創2023年11月中後134周(逾2年半)次高。
2026年計，CCL暫時累漲9.72%，CCL Mass上揚9.95%，CCL(中小型單位)飆9.78%，CCL(大型單位)走高9.4%，港島升12.82%，九龍上揚10.13%，新界東漲8.15%，新界西增8.16%。
今天(12日)公布的指數，根據2026年6月1日至7日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2026年5月18日至24日簽臨時買賣合約，是5月19日紅磡「首岸」第3期第3輪銷售58伙沽22伙，東涌第106A區住宅用地以16.27億元批出，20日新一期居屋、綠置居、「白居二」三項計劃截止申請，黃竹坑港島南岸「海盈山」4B期推出22伙招標，22日中銀香港上調小額按揭借貸290萬元的現金回贈，23日荃灣「形瑨」第3輪價單銷售87伙沽清，土瓜灣「壹沐」第2期第4輪銷售35伙，24日鴨脷洲「PORTO」第3輪價單推售6伙當周的市況。