年輕上車客買樓結婚！青衣翠怡花園大兩房528萬沽 上手帳蝕近12%｜二手樓成交

中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，旗下青衣城第一分行高級客戶經理胡信恆新近促成青衣翠怡花園4座低層E室成交，單位實用面積約467方呎，屬兩房間隔。

黃國強指，上址原業主初期自用，近年將單位轉作收租之用，眼見最近一年樓市重拾暢旺，趁機沽貨套現。今年2月開價550萬元放盤，近日以528萬元沽出，呎價約11,306元。買家為年輕上車客，準備結婚，覓盤兩三個月，最初打算以400餘萬元入市翠怡花園細兩房單位，但愈看愈覺得空間不足，決定加碼轉買大兩房，見上址樓價屬同類放盤中最平，加上翠怡花園大兩房一向少有放盤，所以迅速拍板承接。