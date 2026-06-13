年輕上車客買樓結婚！青衣翠怡花園大兩房528萬沽 上手帳蝕近12%｜二手樓成交

中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，旗下青衣城第一分行高級客戶經理胡信恆新近促成青衣翠怡花園4座低層E室成交，單位實用面積約467方呎，屬兩房間隔。
黃國強指，上址原業主初期自用，近年將單位轉作收租之用，眼見最近一年樓市重拾暢旺，趁機沽貨套現。今年2月開價550萬元放盤，近日以528萬元沽出，呎價約11,306元。買家為年輕上車客，準備結婚，覓盤兩三個月，最初打算以400餘萬元入市翠怡花園細兩房單位，但愈看愈覺得空間不足，決定加碼轉買大兩房，見上址樓價屬同類放盤中最平，加上翠怡花園大兩房一向少有放盤，所以迅速拍板承接。
據悉，原業主於2018年以598萬元買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失70萬元，物業期內貶值約11.7%。
青衣本月二手顯著放慢 暫錄13宗成交
黃國強表示，相比上月，青衣區本月二手交投顯著放慢，暫錄得13宗成交，而上月同期則有27宗，跌幅達51%。雖然市場上仍有不少買家積極覓盤，睇樓氣氛保持活躍，但由於二手盤源有限，選擇不多，加上業主普遍叫價態度強硬，令成交放緩。翠怡花園上月同期錄得4宗成交，本月暫只有上述成交。
資料顯示，翠怡花園位於青衣楓樹窩路1號，1989年入伙，分為3期共有11座，提供3,216個單位。