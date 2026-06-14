長實波老道應天頂層連天台大宅3.62億標售 呎價逾12.4萬創今年一手新高｜半山豪宅

郭子威(左)表示， 「應天」早前甫一出場即引發買家入市，足證逾億元超級豪宅市場的潛力一觸即發。

長實營業部首席經理郭子威表示，「應天」早前甫一出場即引發買家入市，足證逾億元超級豪宅市場的潛力一觸即發。儘管外圍經濟環境存在不確定性，加上中東等地緣政治局勢的潛在風險，所以投資者正尋求分散配置。香港房地產市道持續穩步上揚，全新的超級豪宅供應罕有，自然成為鉅額投資者的獵物。

長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(14日)以招標形式售出位於20樓08號的頂層連天台大宅，實用面積2,911方呎，成交金額3.62億元，成交呎價124,356元，創出今年全港一手住宅單位新高。

長實營業經理陳詠慈指，「應天」只有兩套頂層連天台大宅及極少量特色大宅。其中20樓08號頂層連天台大宅的層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有按摩池，隱私度十足。

「應天」位於波老道上端，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，再加上特設私人升降機大堂，私隱度極高。「應天」享雙邊景致，前迎香港金融樞紐、維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。

「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。