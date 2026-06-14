首岸第4期加推新價單 周四次輪發售53伙 折實價688萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期今日(14日)首輪銷售80伙，發展商即日加推全新3號價單，涉及50伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價由688.3萬元起，折實呎價由19,589元起，折實平均呎價約21,443元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第4期3號價單包括47伙兩房及3伙三房，實用面積介乎341至585方呎。價單售價由756.4萬至1,485.3萬元，呎價介乎21,527元至25,390元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由688.32萬元至1,351.62萬元，折實呎價介乎19,589元至23,105元。
周四次輪銷售50伙兩房及3伙三房
該盤同時公布次輪銷售安排，將於本周四(18日)發售53伙，包括50伙兩房及3伙三房，實用面積介乎338至585方呎。價單售價由756.4萬至1,485.3萬元，呎價介乎21,527元至25,390元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由688.32萬至1,351.62萬元，折實呎價介乎19,589元至23,105元，折實平均呎價約21,438元。
次輪銷售最低售價單位為3樓C室，實用面積344方呎，兩房間隔，折實售價688.32萬元，折實呎價20,009元。最低呎價單位為5樓J室，實用面積395方呎，兩房間隔，折實售價773.77萬元，折實呎價19,589元。
「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。