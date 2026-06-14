首岸第4期加推新價單 周四次輪發售53伙 折實價688萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期今日(14日)首輪銷售80伙，發展商即日加推全新3號價單，涉及50伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價由688.3萬元起，折實呎價由19,589元起，折實平均呎價約21,443元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第4期3號價單包括47伙兩房及3伙三房，實用面積介乎341至585方呎。價單售價由756.4萬至1,485.3萬元，呎價介乎21,527元至25,390元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由688.32萬元至1,351.62萬元，折實呎價介乎19,589元至23,105元。