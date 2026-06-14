海盈山4B期周四價單推售75伙兩房 入場價1342萬｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期，今日(14日)正式公布期數銷售安排第3號，將於周四(18日)以價單形式發售75伙兩房單位。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，今次發展商推出之單位全數來自第1座 (1B)的單位，戶戶均享優美內園景致；涵蓋50伙兩房連開放式廚房單位及25伙兩房單位，實用面積由484至546方呎，全屬標準戶的戶型。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，早前公布之第4B期首張價單提供多項優惠及付款辦法，相信能滿足不同買家的需要。今次推出的單位，以價單所列售價之計算，售價為1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價為33,591至38,716元；扣除最高折扣18%，該批單位折實售價為1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價為27,545至31,747元。